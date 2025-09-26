Mnohí ostanú prekvapení. Speváčka Tina prezradila zaujímavý rituál, ktorý robí pred každým vystúpením

Každý koncert je pre speváka výnimočný. Dostať do varu veľký dav ľudí však nie je jednoduché, preto tomu podlieha príprava, aby mali fanúšikovia čo najlepší zážitok. Slovenská speváčka má pred tým, než vstúpi na pódium a predvedie za mikrofónom zlato v hrdle, zvláštny zvyk, ktorý sa jej zjavne osvedčil.
Speváčka Tina pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti zábermi a videami zo svojho súkromia, ale i zo zákulisia koncertov. Nechýbajú dojemné fotografie plné vďaky za veľkú komunitu priaznivcov, ktorí sú jej stále verní. Nedávno zverejnila video na Instagrame a prezradila, čo má vo zvyku robiť pred koncertom. „Už som to hovorila, ale toto robievam pred vystúpením,“ uviedla v popisku a prezradila Novému času, prečo sa rozhodla práve pre tento rituál.
Prečo práve vážna hudba?
V spomínanom videu mohli fanúšikovia vidieť, ako si umelkyňa líha na zem so slúchadlami na ušiach. Speváčka však vyšla s pravdou von, že to robieva kdekoľvek sa dá. „Nemusí to byť vždy len na zem. Keď je zem, beriem zem, keď je sedačka, beriem samozrejme sedačku. Niekedy na to nie je úplne priestor, takže to urobím už v aute,“ prezradila Tina, ktorá si dá slúchadlá na uši a počúva vážnu hudbu, čím sa odizoluje od okolia a ľudí a vnútorne sa naladí.
Práve počúvanie vážnej hudby je u nej nezvyčajné a málokto by to na ňu povedal, keďže sa venuje modernej hudbe. Ako dodala, veľmi dobre sa pritom cíti a nedá dopustiť na svetoznámych skladateľov. „Vivaldi je moja úplná „topka“, nedávno som pridala Mozarta a ešte sa chystám aj na Beethovena, precítiť, či mi to robí tiež tak dobre. Veľmi ma to upokojuje,“ priznala.
Ako poznamenala Tina, vášeň pre vážnu hudbu má už niekoľko rokov. „Podľa mňa celá tá tvorba bola písaná preto, aby pozdvihovala ducha. Nebola o peniazoch, ani o ničom inom, skôr to bolo našité frekvenčne na mieru, aby sme sa mali dobre a aj mne to robí dobre,“ vysvetlila na záver.
