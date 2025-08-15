Mixtape konšpirátorských hitov: Šimečka reaguje na obvinenia Fica, vysvetlil mu, čo je to ten Veľký tresk

Gruzínske légie či majdanizácia, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov. Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, ktorý tak reagoval na dnešnú tlačovú besedu predsedu vlády.
„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na Úrad vlády SR. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov – gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia… bla-bla,“ povedal Šimečka.
Kritika premiéra
Predseda vlády je podľa Šimečku v defenzíve, no takto hlboko by podľa neho štvornásobný premiér klesnúť nemal. „Ani za teplého počasia, s úpalom. Vraj ekonomický plán PS, s názvom Veľký Tresk, predznamenáva napätie a konflikty a odhaľuje naše plány na majdanizáciu. Pán Fico, vráťte sa na pláž. Bude to lepšie pre všetkých. My sa slovenských občanov, na rozdiel od vás, vždy zastaneme. A máme aj plán na naštartovanie slovenskej ekonomiky. To je ten Veľký Tresk, z ktorého máte taký strach,“ uzavrel Šimečka.
Ficove obvinenia voči opozícii
Premiér Fico na piatkovej tlačovej besede vyhlásil, že slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta a európskej politiky. Ako doplnil, opozícia napríklad podporuje protivládne protesty v Srbsku a rovnaké napätie by chcela preniesť aj na Slovensko. Predseda vlády povedal, že opozícia už chystá na jeseň na Slovensku protesty, pri ktorých by mohli vzniknúť aj násilné konflikty, tak ako v Srbsku.
Na rozdiel od Srbska by však podľa neho podporovatelia slovenskej vlády nešli do súbojov. „Ja neverím, že by naši voliči do tohto išli. Ale varujem Slovenskú republiku pred týmito panákmi,“ uviedol premiér na adresu opozície. Tá podľa neho nechce nič iné, len rozvrátiť štát.
