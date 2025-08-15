Mixtape konšpirátorských hitov: Šimečka reaguje na obvinenia Fica, vysvetlil mu, čo je to ten Veľký tresk

Foto: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

Nina Malovcová
SITA
Premiér Fico na piatkovej tlačovej besede vyhlásil, že slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky.

Gruzínske légie či majdanizácia, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov. Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, ktorý tak reagoval na dnešnú tlačovú besedu predsedu vlády.

„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na Úrad vlády SR. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov – gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia… bla-bla,“ povedal Šimečka.

Kritika premiéra

Predseda vlády je podľa Šimečku v defenzíve, no takto hlboko by podľa neho štvornásobný premiér klesnúť nemal. „Ani za teplého počasia, s úpalom. Vraj ekonomický plán PS, s názvom Veľký Tresk, predznamenáva napätie a konflikty a odhaľuje naše plány na majdanizáciu. Pán Fico, vráťte sa na pláž. Bude to lepšie pre všetkých. My sa slovenských občanov, na rozdiel od vás, vždy zastaneme. A máme aj plán na naštartovanie slovenskej ekonomiky. To je ten Veľký Tresk, z ktorého máte taký strach,“ uzavrel Šimečka.

Ficove obvinenia voči opozícii

Premiér Fico na piatkovej tlačovej besede vyhlásil, že slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta a európskej politiky. Ako doplnil, opozícia napríklad podporuje protivládne protesty v Srbsku a rovnaké napätie by chcela preniesť aj na Slovensko. Predseda vlády povedal, že opozícia už chystá na jeseň na Slovensku protesty, pri ktorých by mohli vzniknúť aj násilné konflikty, tak ako v Srbsku.

Na rozdiel od Srbska by však podľa neho podporovatelia slovenskej vlády nešli do súbojov.  „Ja neverím, že by naši voliči do tohto išli. Ale varujem Slovenskú republiku pred týmito panákmi,“ uviedol premiér na adresu opozície. Tá podľa neho nechce nič iné, len rozvrátiť štát.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V STVR nastali veľké zmeny: Na dôležitých funkciách sa menia ľudia, začína vraj nová etapa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac