Miro Jaroš a MC Erik spojili sily: Nová pieseň bude poctou nezabudnuteľnej speváčke Barbare Haščákovej

Spevák Miro Jaroš sa rozhodol pre výnimočný projekt, ktorým pripomína odkaz zosnulej speváčky Barbary Haščákovej.
Pri tejto príležitosti spojil sily s jej dlhoročným kolegom Erikom Arestom, známym z legendárneho dua MC Erik & Barbara. Pre Nový čas odhalil, že projekt vznikol pri príležitosti 30. výročia vydania známeho albumu U Can’t Stop, ktorý kedysi odštartoval kariéru Barbary a Erika.
Splnený sen z detstva
Miro Jaroš sa netají tým, že hudobná dvojica MC Erik & Barbara preňho znamenala obrovskú inšpiráciu. Ich úspech v 90. rokoch mu ukázal, že aj slovenský umelec môže preraziť a plniť si svoje sny.
„Tento rok bude aj jedna spolupráca, z ktorej sa veľmi teším. Erik a Barbara boli od detstva moje idoly, keď vystrelila ich kariéra, tak som vďaka nim začal snívať o tom, že aj ja raz budem spevák a že keď to dokázali oni, tak to dokážem aj ja, takže ma inšpirovali,“ priznal spevák. Jaroš tak symbolicky uzatvára kruh, kedysi ako tínedžer obdivoval svojich hudobných hrdinov, dnes s jedným z nich pracuje spoločne v jednom projekte.
