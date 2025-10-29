Ministra Tarabu vyšla cesta do New Yorku takmer 19-tisíc eur: Oficiálny program zatajuje, upozornila Nadácia Zastavme korupciu

Foto: SITA - Milan Illík

Nina Malovcová
Minister Taraba letel do USA ešte drahšie ako ministerka Šimkovičová.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba čelí kritike po tom, ako sa ukázalo, že jeho služobná cesta do Spojených štátov amerických stála viac ako cesta ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.

Upozornila na to na sociálnej sieti Nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň tvrdí, že minister odmieta zverejniť, aký mal počas návštevy USA program.

Tarabova cesta stála takmer 19-tisíc eur

Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu zaplatil Tomáš Taraba za dve letenky vyše 13-tisíc eur. Spolu s ďalšími nákladmi sa suma za jeho cestu do Spojených štátov vyšplhala na takmer 19-tisíc eur.

Pre porovnanie, ministerka Martina Šimkovičová si objednala letenky v hodnote 16-tisíc eur, no vďaka flexibilnej doložke napokon zaplatila 12 940 eur. Jej cesta tak vyšla lacnejšie ako cesta ministra Tarabu, hoci išlo o rovnakú destináciu.

Nadácia uviedla, že sa pýtala všetkých ministrov, ktorí v poslednom období navštívili USA, na ceny leteniek a oficiálny program ich ciest. „Minister Taraba je však jediný, ktorý si povedal, že do toho, ako míňa vaše peniaze, vás nič nie je,“ uviedla organizácia. Dodala, že odpovede, na ktoré má verejnosť podľa infozákona právo, im Taraba neposkytol.

Podozrenie na papalášsky výlet

Keďže minister doteraz nezverejnil, s kým sa počas cesty stretol ani aký bol jej účel, nadácia má pochybnosti o jej prínose. „Máme tak dôvod sa domnievať, že išlo o ďalší papalášsky výlet za peniaze občanov, z ktorého nebudú mať žiaden osoh,“ uvádza Nadácia Zastavme korupciu.

Organizácia pripomína, že transparentné informovanie o využívaní verejných financií je základnou povinnosťou každého člena vlády. Kým ostatní ministri podľa nej informácie poskytli, Tomáš Taraba zostáva ticho.

Dalo sa to aj lacnejšie

Podľa nadácie cena zodpovedala cestovaniu v najvyšších triedach lietadla, teda v Business alebo First Class. V ten istý deň boli zakúpené aj letenky pre ďalších dvoch zamestnancov ministerstva. Tieto stáli spolu 4 330 eur, čo je výrazne nižšia suma než pri monistrovi Tarabovi, či ministerke Šimkovičovej a jej hovorkyni.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Cieľ cesty neznámy: Šimkovičovej rezort v čase šetrenia kúpil pre ministerku letenky do New Yorku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac