Ministra Tarabu vyšla cesta do New Yorku takmer 19-tisíc eur: Oficiálny program zatajuje, upozornila Nadácia Zastavme korupciu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba čelí kritike po tom, ako sa ukázalo, že jeho služobná cesta do Spojených štátov amerických stála viac ako cesta ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.
Upozornila na to na sociálnej sieti Nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň tvrdí, že minister odmieta zverejniť, aký mal počas návštevy USA program.
Tarabova cesta stála takmer 19-tisíc eur
Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu zaplatil Tomáš Taraba za dve letenky vyše 13-tisíc eur. Spolu s ďalšími nákladmi sa suma za jeho cestu do Spojených štátov vyšplhala na takmer 19-tisíc eur.
Pre porovnanie, ministerka Martina Šimkovičová si objednala letenky v hodnote 16-tisíc eur, no vďaka flexibilnej doložke napokon zaplatila 12 940 eur. Jej cesta tak vyšla lacnejšie ako cesta ministra Tarabu, hoci išlo o rovnakú destináciu.
Nadácia uviedla, že sa pýtala všetkých ministrov, ktorí v poslednom období navštívili USA, na ceny leteniek a oficiálny program ich ciest. „Minister Taraba je však jediný, ktorý si povedal, že do toho, ako míňa vaše peniaze, vás nič nie je,“ uviedla organizácia. Dodala, že odpovede, na ktoré má verejnosť podľa infozákona právo, im Taraba neposkytol.
Podozrenie na papalášsky výlet
Keďže minister doteraz nezverejnil, s kým sa počas cesty stretol ani aký bol jej účel, nadácia má pochybnosti o jej prínose. „Máme tak dôvod sa domnievať, že išlo o ďalší papalášsky výlet za peniaze občanov, z ktorého nebudú mať žiaden osoh,“ uvádza Nadácia Zastavme korupciu.
Organizácia pripomína, že transparentné informovanie o využívaní verejných financií je základnou povinnosťou každého člena vlády. Kým ostatní ministri podľa nej informácie poskytli, Tomáš Taraba zostáva ticho.
Dalo sa to aj lacnejšie
Podľa nadácie cena zodpovedala cestovaniu v najvyšších triedach lietadla, teda v Business alebo First Class. V ten istý deň boli zakúpené aj letenky pre ďalších dvoch zamestnancov ministerstva. Tieto stáli spolu 4 330 eur, čo je výrazne nižšia suma než pri monistrovi Tarabovi, či ministerke Šimkovičovej a jej hovorkyni.
