Cieľ cesty neznámy: Šimkovičovej rezort v čase šetrenia kúpil pre ministerku letenky do New Yorku za 16-tisíc eur

Nadácia Zastavme korupciu upozornila na výdavky ministerstva kultúry za letenky do New Yorku, ktoré vyšli takmer na 16-tisíc eur. Rezort ich zakúpil pre ministerku Martinu Šimkovičovú a vedúcu odboru komunikácie Petru Demkovú.
„Medzi objednávkami ministerstva kultúry svietia letenky do New Yorku pre Martinu Šimkovičovú a jej blízku šéfku komunikácie Petru Demkovú. Ministerstvo ich objednalo za takmer 16-tisíc eur, čo by zodpovedalo cene za najvyššiu business triedu s polohovateľnými kreslami a pohárom sektu,“ píše nadácia v statuse.
Dalo sa to aj lacnejšie
Podľa nadácie cena zodpovedala cestovaniu v najvyšších triedach lietadla, teda v Business alebo First Class. V ten istý deň boli zakúpené aj letenky pre ďalších dvoch zamestnancov ministerstva. Tieto stáli spolu 4 330 eur, čo je výrazne nižšia suma než pri ministerke a jej hovorkyni.
Šimkovičová sa takto vybrala do New Yorku už druhý rok po sebe – podobnú pracovnú cestu absolvovala aj počas minuloročnej jesene. Na otázky ohľadom vysokých nákladov však ministerstvo odmietlo reagovať. Petra Demková iba odkázala, že rezort k téme neposkytne žiadne stanovisko.
