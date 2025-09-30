Ministri nám prezradili, koľko stáli ich letenky do USA: Na palube bol Šaško, Drucker a ich kolegovia z rezortov

V posledných dňoch sa verejnosť intenzívne zaoberala témou údajne luxusných leteniek ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, o ktorých médiá písali, že mali stáť až 16-tisíc eur. Správy vyvolali kritiku zo strany opozície aj časti verejnosti, hovorilo sa o „papalášizme“ a neprimeraných výdavkoch.
Ministerka Šimkovičová tieto tvrdenia od začiatku odmietala a dnes k nim zvolala aj tlačovú besedu. Tvrdí, že do USA cestovala v minimálnom personálnom režime, aby šetrila financie a zdôraznila, že niektorí iní ministri mali dokonca drahšie letenky než ona.
Rezorty vyvrátili 16-tisícové letenky
Rezorty zdravotníctva a školstva poskytli redakcii interez oficiálne údaje, ktoré pôvodnú informáciu o letenkách za 16-tisíc eur vyvrátili.
Ministerstvo zdravotníctva pre interez uviedlo: „Ministra zdravotníctva Kamila Šaška na ceste do New Yorku sprevádzal riaditeľ kancelárie ministra MZ SR Martin Kohútik. Cena jednej spiatočnej letenky economy premium komerčnou linkou bola 2 453,62 €, t. j. celková cena za dve letenky predstavovala 4 907,24 €.“
Druckerova letenka stála vyše 6-tisíc eur
Ministerstvo školstva poskytlo detailné informácie aj o nákladoch na cestu ministra Tomáša Druckera.
„Delegáciu ministra školstva na pracovnej ceste do New Yorku (20. – 25. 9. 2025) tvorili: poradca ministra, generálna riaditeľka kancelárie ministra, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu a riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov. Delegácia bola tvorená a prispôsobená pracovnému programu ministra v New Yorku a každý plnil svoju pracovnú úlohu. Zloženie delegácie reflektuje aj potrebu koordinácie aktivít v súvislosti s 8. Globálnym fórom o budúcnosti vzdelávania a zručností 2040 či High-Level Summit on AI, ktoré sa uskutočnia v novembri v Bratislave pod záštitou OECD.“
Cena spiatočnej letenky ministra školstva bola 6 317 €. Cena spiatočnej letenky troch členov delegácie bola 3 761 €, štvrtá spiatočná letenka stála 2 380 €. Všetky letenky boli zakúpené 18. augusta, ihneď po zverejnení materiálu Úradom vlády SR a schválení uznesením vlády č. 412/2025.
Vládny špeciál bol plný
Ako informoval portál TA3, na základe informácií rezortu kultúry, ministerka Šimkovičová chcela pôvodne cestovať do USA spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim vládnym špeciálom. Podľa riaditeľky odboru komunikácie MK Petry Demkovej však ministerstvu oznámili, že špeciál je plne obsadený.
Na palube bol prezident, minister zahraničných vecí Juraj Blanár, jeho delegácia a médiá. Objednávka leteniek pre rezort kultúry bola v sume 16-tisíc eur, ich konečná cena však podľa Demkovej dosiahla 12 940 eur.
Z toho ministerka a riaditeľka odboru komunikácie cestovali na flexibilné (stornovateľné) letenky s príplatkom približne 400 eur za kus, aby sa predišlo strate verejných financií pri prípadných zmenách programu. Ďalšie dve letenky boli určené pre príslušníkov ochranky, ktoré hradí rezort vnútra.
Machala kritizoval využitie vládneho špeciálu
Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala uviedol, že ministerstvo kultúry je v míňaní na zahraničné pracovné cesty „na chvoste“ medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa neho je paradoxné, že vládny špeciál využil len jeden minister, zatiaľ čo Šimkovičová, Tomáš Drucker a Kamil Šaško cestovali komerčnými linkami.
