Minister Migaľ aktuálne podstupuje operáciu: Vedenie jeho rezortu prebral Radomír Šalitroš

Ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa aktuálne operujú vo Východoslovenskom ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

Samotný minister to dnes oznámil vo videu na sociálnej sieti. Presný dôvod operácie známy nie je, no vraj ide o akési „resty z minulosti“, ako to sám minister nazval. Vedenie jeho rezortu zatiaľ prebral štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorý bude o ministrovom zdravotnom stave informovať na dnešnej tlačovej konferencii o 15:00.