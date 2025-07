Poznáme meno nového trénera: Craig Ramsay definitívne skončil na lavičke hokejovej reprezentácie

Vladimír Országh sa stal novým kmeňovým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Po kanadskom koučovi Craigovi Ramsayovi prevezme národný tím na najbližšie tri roky. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na facebookovom profile.

Országh absolvoval v máji premiéru pri reprezentačnom kormidle na svetovom šampionáte v Štokholme. Slovákom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále a obsadili konečné 11. miesto. Ponuka viesť národný tím na MS prišla pre Országha nečakane, keďže Ramsayho zastavil zápal pľúc a SZĽH musel zareagovať.

V apríli na zápasy proti Nemecku viedol reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského kouča sa nezlepšil. Sedemdesiatštyriročnému Kanaďanovi vypršala zmluva na konci tohto ročníka. V roku 2018 Országh ako asistent už s Ramsayom spolupracoval, potom sa stal hlavným trénerom Slovana Bratislava v KHL. Od roku 2020 do 2022 viedol Litvínov a v ďalších dvoch sezónach robil asistenta v Třinci. Počas tohto obdobia získal s tímom dva tituly. Potom sa vrátil do slovenskej extraligy ako hlavný kouč Banskej Bystrice.

Legenda strieda legendu

Ako hráč získal titul majstra sveta v roku 2002 v Göteborgu. V pamäti zostane jeho dôležitý gól v semifinále so Švédskom, keď v druhej tretine naskočil z trestnej lavice a znížil na 1:2 z pohľadu Slovenska.

Ramsay bol po Hanlonovi druhý Kanaďan, ktorý sa postavil na striedačku slovenského národného tímu. V NHL hral v rokoch 1971 až 1985 za Buffalo Sabres. Odohral 1070 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 672 bodov (252+420), v 89 dueloch play off pridal 48 bodov (17+31). Raz si zahral v Zápase hviezd a v roku 1985 získal trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka.

Po hráčskej kariére sa vydal na trénerskú dráhu. Pracoval vo viacerých kluboch NHL, naposledy ako konzultant v Montreale Canadiens. Ako hlavný kouč viedol Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers a naposledy Atlantu Thrashers. Ako asistent v Tampe Bay získal v roku 2004 Stanleyho pohár.

SZĽH s ním najskôr podpísal kontrakt na dva roky do MS 2019, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, neskôr sa obe strany dohodli na predĺžení spolupráce. Slovenský tím zvládol pod Ramsayho vedením olympijskú kvalifikáciu v auguste 2021, po ktorej sa mužstvo prebojovalo na ZOH 2022. V Pekingu dosiahlo historický olympijský úspech, keď po víťazstve nad Švédskom 4:0 získalo bronzové medaily.

Na následnom šampionáte vo Fínsku obsadil jeho výber ôsme miesto, keď vo štvrťfinále nestačil na domáci výber. Na MS 2018 v Kodani a aj o rok neskôr v Košiciach obsadili jeho zverenci 9. miesto. Pred tromi rokmi v Rige finišoval slovenský tím na 8. mieste po tom, čo vo štvrťfinále prehral s USA 1:6, predvlani v Rige sa však do vyraďovačky nedostal. Celkovo mu opäť patrila 9. priečka.

Pred rokom v Prahe a Ostrave boli MS pre Ramsayho už šieste v pozícii hlavného trénera SR, jeho zverenci nestačili vo štvrťfinále na Kanadu. Siedmu účasť na šampionáte mu zahatala choroba.