Nález tela v hlavnom meste: Muž ležal bez známok života na frekventovanom mieste, prípad rieši polícia

V pondelok ráno došlo v centre Bratislavy k smutnému nálezu. Krátko pred ôsmou hodinou prijala polícia oznámenie o tele muža, ktoré malo ležať v parku pod Mostom SNP na Rázusovom nábreží. Na miesto okamžite vyrazili policajné hliadky.
Ako informovala Polícia SR Bratislavský kraj, po príchode na miesto potvrdili hodnovernosť oznámenia. „Na mieste bolo nájdené telo 70-ročného muža bez známok života,“ uviedli policajti v príspevku na sociálnej sieti.
Polícia zisťuje, čo sa presne stalo
Telo muža sa nachádzalo v priestore, ktorý je počas dňa často navštevovaný turistami aj miestnymi obyvateľmi. Polícia preto uzavrela časť nábrežia, aby mohli kriminalisti zdokumentovať miesto nálezu a vylúčiť cudzie zavinenie.
„Objasňovaním presných príčin ako aj okolnosťami tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I,“ doplnila polícia. Zatiaľ nie je známe, či išlo o nešťastnú náhodu alebo udalosť, za ktorou mohli stáť iné okolnosti. Viac informácií prinesú výsledky pitvy a vyšetrovania.
