Mimoriadna situácia v nemocnici: V Humennom museli presťahovať desiatky pacientov, vrátane novorodencov

Pacientov v nemocnici v Humennom museli presunúť po tom, ako došlo k technickému skratu zariadenia. Ten spôsobil výpadok prúdu.
Ako informujú TV Noviny, z piatich oddelení museli presťahovať niekoľko desiatok pacientov, vrátane novorodencov. Niektorí boli presunutí do nemocnice v Michalovciach, iní do Vranova. Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť humenskej nemocnice Stanislav Saladiak sa podľa TV Novín vyjadril, že nič nenasvedčovalo tomu, že niečo podobné môže hroziť.
Dva pavilóny ostávajú aj naďalej ponorené do tmy a bez elektriny. V súčasnosti nie je jasné, kedy sa problém podarí vyriešiť.
