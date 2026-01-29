Ľudia nemajú záujem, kinosály sú prázdne: Film o Trumpovej žene je prepadák, mal byť pritom udalosťou roka

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Dokument o Melanii Trumpovej má v britských kinách problém.

Dokument Melania, ktorý sleduje život prvej dámy USA, vstúpil do kín s výraznou podporou a miliónovými investíciami. Už prvé dni však ukazujú, že záujem divákov je slabý, najmä v Spojenom kráľovstve. Film sa navyše ocitol v centre kritiky pre načasovanie súkromnej premiéry v Bielom dome, ktorá sa konala v čase vážneho napätia v Spojených štátoch.

Podľa britského denníka The Guardian a amerického magazínu The Hollywood Reporter, pričom informácie o bezpečnostnom pozadí priniesla agentúra Reuters, sú predaje lístkov v britských kinách veľmi slabé.

Generálny riaditeľ siete Vue Tim Richards priznal, že záujem je slabý. V londýnskej vlajkovej pobočke v Islingtone sa na jedno z prvých premietaní predal len jeden lístok, na večerné predstavenie ďalšie dva.

Britské kiná hlásia slabý záujem

Film sa pritom dostal do viac ako stovky britských kín. V niektorých mestách zostali celé projekcie bez divákov. To vyvolalo otázky, prečo bol dokument nasadený v takom veľkom rozsahu. Podľa zákulisných informácií môže ísť o model, pri ktorom distribútor kinám zaplatí pevný poplatok bez ohľadu na tržby, čím sa pre kiná znižuje riziko.

Foto: SITA/AP

Aj odborníci upozorňujú, že pri takomto nasadení môže film pôsobiť neúspešne aj v prípade, že si niektorí diváci lístok predsa len kúpia, keďže priemer na jedno plátno zostáva veľmi nízky.

Premiéra v Bielom dome vyvolala kritiku

Zatiaľ čo v Británii sa film trápi, v USA mal dokument uzavretú premiéru priamo v Bielom dome. Premietanie sa konalo vo Východnej sále bez verejnej propagácie a zúčastnilo sa ho približne 70 pozvaných hostí. Medzi nimi boli jordánska kráľovná Rania, šéf Apple Tim Cook, generálny riaditeľ Amazonu Andy Jassy, boxer Mike Tyson či motivačný rečník Tony Robbins.

Foto: TASR/AP

Kontroverziu však vyvolalo načasovanie tohto podujatia, nakoľko sa konalo v čase, keď Spojené štáty zasiahla silná snehová búrka a verejnosť riešila smrteľné incidenty pri zásahoch federálnych agentov v Minneapolise, ktoré vyústili do rozsiahlych protestov.

ICE pod Trumpom mení pravidlá

Agentúra Reuters informovala, že agenti amerického Imigračného a colného úradu ICE, ktorý spadá pod administratívu prezidenta Donalda Trumpa, dostali nové interné pokyny. Majú sa vyhýbať kontaktu s „provokatérmi“ a zameriavať sa výlučne na imigrantov, ktorí sú trestne stíhaní alebo odsúdení.

Pokyny rozoslal predstaviteľ ICE Marcos Charles. Agenti majú s verejnosťou komunikovať len prostredníctvom megafónov a nahlas opisovať jednotlivé kroky zásahu. Opatrenia prišli po dvoch smrteľných incidentoch v Minnesote, pri ktorých oficiálne tvrdenia o sebaobrane spochybnili zverejnené videá.

Milióny investované, výsledok neistý

Práva na dokument získalo štúdio Amazon MGM Studios za 40 miliónov dolárov, ďalších 35 miliónov dolárov má smerovať do globálnej marketingovej kampane. Film mapuje 20 dní zo života prvej dámy od prezidentskej kampane v roku 2025 po inauguračný deň.

Foto: SITA/AP

Režisérom je Brett Ratner, pre ktorého ide o prvý veľký projekt po obvineniach zo sexuálneho obťažovania z roku 2017, ktoré odmietol a neboli voči nemu vznesené žiadne obžaloby. Britské čísla však zatiaľ naznačujú, že veľké peniaze a silné politické pozadie nemusia automaticky znamenať úspech v kinách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac