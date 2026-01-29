Ľudia nemajú záujem, kinosály sú prázdne: Film o Trumpovej žene je prepadák, mal byť pritom udalosťou roka

Dokument Melania, ktorý sleduje život prvej dámy USA, vstúpil do kín s výraznou podporou a miliónovými investíciami. Už prvé dni však ukazujú, že záujem divákov je slabý, najmä v Spojenom kráľovstve. Film sa navyše ocitol v centre kritiky pre načasovanie súkromnej premiéry v Bielom dome, ktorá sa konala v čase vážneho napätia v Spojených štátoch.
Podľa britského denníka The Guardian a amerického magazínu The Hollywood Reporter, pričom informácie o bezpečnostnom pozadí priniesla agentúra Reuters, sú predaje lístkov v britských kinách veľmi slabé.
Generálny riaditeľ siete Vue Tim Richards priznal, že záujem je slabý. V londýnskej vlajkovej pobočke v Islingtone sa na jedno z prvých premietaní predal len jeden lístok, na večerné predstavenie ďalšie dva.
Britské kiná hlásia slabý záujem
Film sa pritom dostal do viac ako stovky britských kín. V niektorých mestách zostali celé projekcie bez divákov. To vyvolalo otázky, prečo bol dokument nasadený v takom veľkom rozsahu. Podľa zákulisných informácií môže ísť o model, pri ktorom distribútor kinám zaplatí pevný poplatok bez ohľadu na tržby, čím sa pre kiná znižuje riziko.
Aj odborníci upozorňujú, že pri takomto nasadení môže film pôsobiť neúspešne aj v prípade, že si niektorí diváci lístok predsa len kúpia, keďže priemer na jedno plátno zostáva veľmi nízky.
Premiéra v Bielom dome vyvolala kritiku
Zatiaľ čo v Británii sa film trápi, v USA mal dokument uzavretú premiéru priamo v Bielom dome. Premietanie sa konalo vo Východnej sále bez verejnej propagácie a zúčastnilo sa ho približne 70 pozvaných hostí. Medzi nimi boli jordánska kráľovná Rania, šéf Apple Tim Cook, generálny riaditeľ Amazonu Andy Jassy, boxer Mike Tyson či motivačný rečník Tony Robbins.
Kontroverziu však vyvolalo načasovanie tohto podujatia, nakoľko sa konalo v čase, keď Spojené štáty zasiahla silná snehová búrka a verejnosť riešila smrteľné incidenty pri zásahoch federálnych agentov v Minneapolise, ktoré vyústili do rozsiahlych protestov.
ICE pod Trumpom mení pravidlá
Agentúra Reuters informovala, že agenti amerického Imigračného a colného úradu ICE, ktorý spadá pod administratívu prezidenta Donalda Trumpa, dostali nové interné pokyny. Majú sa vyhýbať kontaktu s „provokatérmi“ a zameriavať sa výlučne na imigrantov, ktorí sú trestne stíhaní alebo odsúdení.
Pokyny rozoslal predstaviteľ ICE Marcos Charles. Agenti majú s verejnosťou komunikovať len prostredníctvom megafónov a nahlas opisovať jednotlivé kroky zásahu. Opatrenia prišli po dvoch smrteľných incidentoch v Minnesote, pri ktorých oficiálne tvrdenia o sebaobrane spochybnili zverejnené videá.
Milióny investované, výsledok neistý
Práva na dokument získalo štúdio Amazon MGM Studios za 40 miliónov dolárov, ďalších 35 miliónov dolárov má smerovať do globálnej marketingovej kampane. Film mapuje 20 dní zo života prvej dámy od prezidentskej kampane v roku 2025 po inauguračný deň.
Režisérom je Brett Ratner, pre ktorého ide o prvý veľký projekt po obvineniach zo sexuálneho obťažovania z roku 2017, ktoré odmietol a neboli voči nemu vznesené žiadne obžaloby. Britské čísla však zatiaľ naznačujú, že veľké peniaze a silné politické pozadie nemusia automaticky znamenať úspech v kinách.
