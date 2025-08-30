Migaľ sa obul do Pellegriniho: Vraj zakrýva vlastné kauzy rečami o slušnosti a hrdinstve, jeho prejav označil za farizejstvo

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Mal by sa pozrieť do zrkadla, odkázal.

Slová prezidenta SR Petra Pellegriniho na oslavách Slovenského národného povstania (SNP) znejú falošne. V reakcii na sociálnej sieti to uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že Pellegrini sa správa presne opačne, ako káže.

„Prezident sa v Banskej Bystrici postavil do roly moralistu a kázal o nenávisti, pokore a hrdinstve. Keď hovorí o tom, aby politici prestali šíriť nenávisť a priživovať sa na nej, mal by sa v prvom rade pozrieť do zrkadla,“ povedal Migaľ. Kauzy z posledných dní podľa neho ukazujú, že Pellegriniho konanie je v rozpore s hodnotami, o ktorých hovorí.

Obvinenia z farizejstva a manipulácií

Migaľ označil za farizejstvo to, ak prezident obviňuje médiá, že prilievajú olej do ohňa. Tvrdí, že Pellegrini a jeho politická kariéra dlhodobo stáli na zákulisných hrách, zamlčiavaní pravdy a manipuláciách. Prezident si podľa neho spravil zo svojej funkcie krytie pre vlastné pohodlie a politické obchody.

„A keď varuje pred fašizmom v značkovom obleku či za peknými slovami, je to až mrazivo presné, pretože nič nie je nebezpečnejšie, než keď sa tvár slušnosti a úsmevu stane maskou pre dvojakú morálku a pokrytectvo,“ skonštatoval minister. Migaľ hovorí, že slová majú váhu len vtedy, keď za nimi stoja skutky. „U Pellegriniho dnes, žiaľ, vidíme iba teatrálne reči, ktoré majú zakryť jeho vlastné problémy a kauzy. To nie je štátnické, to je farizejské,“ poznamenal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čaká nás chaos na oblohe: Slovensko zasiahnu prudké lejaky, blesky aj vietor. Najhoršie to bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac