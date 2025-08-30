Čaká nás chaos na oblohe: Slovensko zasiahnu prudké lejaky, blesky aj vietor. Najhoršie to bude v týchto krajoch

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Silné búrky a lejaky zasiahnu väčšinu Slovenska.

Slovensko čaká búrlivý koniec meteorologického leta. Už dnes popoludní dorazia ďalšie silné búrky, ktoré prinesú prudké lejaky a výraznú bleskovú aktivitu. Meteorológovia upozorňujú, že na viacerých miestach môže spadnúť viac než 50 mm dažďa, čo môže spôsobiť lokálne záplavy a problémy v doprave.

Ako informuje portál iMeteo, za tým stojí vlniaci sa studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá je pozostatkom hurikánu Erin. Ten v posledných dňoch priniesol komplikácie v Taliansku aj v Alpách a teraz sa naplno prejavuje aj na Slovensku.

Dnes von len s dáždnikom

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude sobota väčšinou oblačná až zamračená, len miestami sa obloha dočasne vyjasní. Na väčšine územia treba počítať s prehánkami, dažďom a miestami aj so silnými búrkami. Výnimkou bude Zemplín, kde má pršať najmenej.

Ilustračná foto: Stocksnap

Denné teploty sa budú pohybovať od 21 do 26 °C, na juhozápade a Zemplíne môže byť až 28 °C. Na horách vo výške 1500 m bude približne 15 °C. Vietor bude slabý južný do 20 km/h, no počas búrok môže krátkodobo výrazne zosilnieť. Predpokladané úhrny sú do 10 mm, no pri búrkach sa môžu lokálne vyšplhať aj na 25 mm.

Popoludnie prinesie najsilnejšie búrky

Prvé zrážky zasiahli Považie, no najvyššie úhrny namerali v okrese Nitra a Nové Zámky a to až 22 mm. V Trnavskom a Nitrianskom kraji to bolo medzi 7 až 15 mm. To je však len začiatok, keďže najväčšia vlna zrážok ešte len príde.

Najnebezpečnejšie podmienky nastanú podľa meteorológov v druhej polovici popoludnia. Zrážky sa k nám budú presúvať zo severu Maďarska a nad Slovenskom zosilnia. Obyvatelia by mali počítať s prudkými lejakmi, bleskovou aktivitou a krátkodobým nárazovým vetrom.

Výstrahy sa týkajú väčšiny Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnešok výstrahy 1. stupňa pred dažďom a búrkami. Platné sú od 12:00 do 23:00 pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj.

Ilustračná foto: Stocksnap

Bez výstrah zostávajú len Bratislavský a Trnavský kraj, kde má byť priebeh počasia pokojnejší. Inde však treba rátať s intenzívnymi prehánkami a rýchlymi zmenami počasia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Projekt za 352-tisíc eur si nesmiete nechať ujsť: Nový klenot láka ľudí, patrí k najvyšším…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac