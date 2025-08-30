Čaká nás chaos na oblohe: Slovensko zasiahnu prudké lejaky, blesky aj vietor. Najhoršie to bude v týchto krajoch

Slovensko čaká búrlivý koniec meteorologického leta. Už dnes popoludní dorazia ďalšie silné búrky, ktoré prinesú prudké lejaky a výraznú bleskovú aktivitu. Meteorológovia upozorňujú, že na viacerých miestach môže spadnúť viac než 50 mm dažďa, čo môže spôsobiť lokálne záplavy a problémy v doprave.
Ako informuje portál iMeteo, za tým stojí vlniaci sa studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá je pozostatkom hurikánu Erin. Ten v posledných dňoch priniesol komplikácie v Taliansku aj v Alpách a teraz sa naplno prejavuje aj na Slovensku.
Dnes von len s dáždnikom
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude sobota väčšinou oblačná až zamračená, len miestami sa obloha dočasne vyjasní. Na väčšine územia treba počítať s prehánkami, dažďom a miestami aj so silnými búrkami. Výnimkou bude Zemplín, kde má pršať najmenej.
Denné teploty sa budú pohybovať od 21 do 26 °C, na juhozápade a Zemplíne môže byť až 28 °C. Na horách vo výške 1500 m bude približne 15 °C. Vietor bude slabý južný do 20 km/h, no počas búrok môže krátkodobo výrazne zosilnieť. Predpokladané úhrny sú do 10 mm, no pri búrkach sa môžu lokálne vyšplhať aj na 25 mm.
Popoludnie prinesie najsilnejšie búrky
Prvé zrážky zasiahli Považie, no najvyššie úhrny namerali v okrese Nitra a Nové Zámky a to až 22 mm. V Trnavskom a Nitrianskom kraji to bolo medzi 7 až 15 mm. To je však len začiatok, keďže najväčšia vlna zrážok ešte len príde.
Najnebezpečnejšie podmienky nastanú podľa meteorológov v druhej polovici popoludnia. Zrážky sa k nám budú presúvať zo severu Maďarska a nad Slovenskom zosilnia. Obyvatelia by mali počítať s prudkými lejakmi, bleskovou aktivitou a krátkodobým nárazovým vetrom.
Výstrahy sa týkajú väčšiny Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnešok výstrahy 1. stupňa pred dažďom a búrkami. Platné sú od 12:00 do 23:00 pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj.
Bez výstrah zostávajú len Bratislavský a Trnavský kraj, kde má byť priebeh počasia pokojnejší. Inde však treba rátať s intenzívnymi prehánkami a rýchlymi zmenami počasia.
