Mierové rokovania sa rozbehli: Trumpov diplomat mieri za Putinom, Zelenskyj sa spolieha na Washington

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že vyšle svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy, aby vyriešili niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine.
K stretnutiu dôjde budúci týždeň a k Witkoffovi sa možno pripojí Jared Kushner, ktorý je zaťom a zároveň poradcom Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V nádeji na finalizáciu tohto mierového plánu som poveril svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, aby sa stretol s prezidentom Putinom v Moskve,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že „zostáva už len niekoľko bodov, v ktorých sa nezhodujeme“. Zároveň dodal, že tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Daniel Driscoll sa paralelne stretne s ukrajinskou stranou.
„Budem informovaný o dosiahnutom pokroku spolu s viceprezidentom J. D. Vanceom, ministrom vojny Petom Hegsethom a šéfkou kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovou,“ napísal Trump.
Americký prezident vyjadril nádej, že sa sám čoskoro stretne s Putinom a s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským – „… ale IBA vtedy, keď bude dohoda o ukončení tejto vojny FINÁLNA alebo v jej záverečnej fáze“.
Trump následne novinárom na palube Air Force One povedal, že Witkoff sa s Putinom v ruskej metropole stretne budúci týždeň a na schôdzke sa možno zúčastní aj Kushner.
Kremľu poradil, aby Trumpovi lichotil
Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine. Vyplýva to z prepisu ich diskusie, ktorý v utorok zverejnila agentúra Bloomberg. Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že zverejnený prepis len dokazuje, že Witkoff takmer denne komunikuje s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby dosiahol mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Telefonický rozhovor medzi Witkoffom a Putinovým poradcom pre zahraničnú politiku Jurim Ušakovom zrejme poukazuje na pôvod 28-bodového mierového návrhu pre Ukrajinu, ktorý USA minulý týždeň predstavili Kyjevu.
Witkoff podľa prepisu v telefonáte povedal, že verí, že Rusko „vždy chcelo mierovú dohodu“ a že má „najhlbší rešpekt k prezidentovi Putinovi“. Poradil tiež Ušakovi, že Putin by mal počas nadchádzajúceho telefonátu s Trumpom (ktorý sa uskutočnil 16. októbra, pozn. TASR) o nedávno uzavretom prímerí v Pásme Gazy lichotiť šéfovi Bieleho domu.
Okrem toho navrhol vyhotovenie 20-bodového plánu pre Ukrajinu, pričom poukázal na 20-bodový americký plán pre Pásmo Gazy, a vyzval, aby to Putin spomenul Trumpovi.
„Myslím, že… prezident mi poskytne veľa priestoru a voľnosti, aby som dosiahol dohodu,“ povedal Witkoff predstaviteľovi Kremľa.
Termín zatiaľ nie je
Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump povedal novinárom na palube Air Force One na ceste na Floridu, že termínom pre neho je, „keď sa to skončí“.
Americký prezident ešte minulý piatok uviedol, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril k dohode o ukončení vojny na Ukrajine, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.
Americkí vyjednávači podľa Trumpa dosiahli pokrok v diskusiách s Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva podľa neho súhlasila s nejakými ústupkami. O tých však neuviedol žiadne podrobnosti.
Zelenskyj sa spolieha na Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že princípy upraveného amerického plánu na ukončenie vojny s Ruskom by mohli viesť k „hlbším dohodám“ a že „veľa závisí od Washingtonu“.
„Zásady tohto dokumentu môžu byť rozšírené na hlbšie dohody,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.
„Spolieham sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s americkou stranou a s prezidentom (Donaldom) Trumpom. Veľa závisí od Ameriky, pretože Rusko venuje najväčšiu pozornosť americkej sile,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zelenskyj v utorok povedal svojim spojencom, že Ukrajina je pripravená „pokročiť“ v novom rámci amerického plánu na ukončenie bojov. Dodal však, že ešte existujú „citlivé body“, ktoré chce s americkým prezidentom prediskutovať.
Medzičasom ukrajinský prezident obvinil Moskvu z cynizmu po tom, ako Rusko zasiahlo Ukrajinu útokmi, pri ktorých v Kyjeve zahynulo sedem ľudí. „Obzvlášť cynické je, že Rusko vykonalo takéto útoky práve v čase, keď prebiehajú rokovania o ukončení vojny,“ povedal Zelenskyj.
Ruské útoky pretrvávajú
Ruské sily v utorok večer podnikli masívny útok dronmi na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Fedorov na platforme Telegram uviedol, že údery v juhoukrajinskom meste zničili obchody, poškodili sedem bytových domov a ďalšie budovy a poškodilo autá. V nemocniciach ošetrujú 12 ľudí.
„Záchranné operácie momentálne prebiehajú na 12 miestach,“ povedal gubernátor Záporožskej oblasti vo videu na Telegrame. Zverejnil aj zábery z miest útokov. Záchranné zložky na Telegrame oznámili, že požiare sú pod kontrolou a prebiehajú záchranné operácie.
Reuters informuje, že ruské sily okupujú rozsiahle časti Záporožskej oblasti, kde v uplynulom období zaznamenávajú územné zisky. Mesto Záporožie je pod ukrajinskou kontrolou.
Ruskom dosadený gubernátor Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij tvrdí, že ukrajinské jednotky útočili na infraštruktúru elektrickej siete v oblastiach kontrolovaných Ruskom. Dodávky elektriny tak prerušili pre 40 000 odberateľov v mestách obsadených ruskými silami.
