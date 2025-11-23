Mierové rokovania dostanú nový rozmer: Európske štáty pripravili protinávrh k americkému plánu, žiadajú spoločnú diskusiu

Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie. Tento protinávrh plánujú predstaviť na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami USA a Ukrajiny v Ženeve, píše TASR.
USA vo štvrtok odovzdali Ukrajine 28-bodový mierový plán, pričom americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.
Zelenskyj označil nasledujúci týždeň za náročný
Zelenskyj v piatok povedal, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera USA.
Tento 28-bodový návrh, ktorého znenie zverejnili viaceré svetové médiá, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.
Delegácie sa stretnú v Ženeve
Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v sobotu oznámil, že v nadchádzajúcich dňoch sa budú v Ženeve konať rokovania ukrajinských a amerických predstaviteľov spoločne s partnermi Ukrajiny o americkom mierovom pláne.
Médiá následne informovali, že stretnutie zástupcov Ukrajiny s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka sa uskutoční už v nedeľu a do Švajčiarska priletia aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff, ktorí sa podieľali na tvorbe amerického mierového plánu.
