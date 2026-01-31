Mier v zákulisí veľkej politiky: Trumpovi vyslanci rokovali s Moskvou, Ukrajina čaká na výsledok

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rokovania o Ukrajine pokračujú aj v zákulisí.

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sa v sobotu v meste Miami na Floride stretol s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom. Za účasti ďalších amerických predstaviteľov spolu rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.

Obaja na sociálnej sieti X označili stretnutie za konštruktívne a produktívne. Informuje o tom TASR. „Táto schôdzka je pre nás povzbudením, že Rusko pracuje na zabezpečení mieru na Ukrajine, a sme vďační za rozhodné vedenie amerického prezidenta pri hľadaní trvalého a udržateľného mieru,“ napísal Witkoff na X.

Zloženie americkej delegácie

Na stretnutí sa za americkú stranu okrem neho zúčastnili aj Trumpov zať Jared Kushner, minister financií Scott Bessent a poradca Bieleho domu Josh Gruenbaum. Dmitrijev vo svojom príspevku informoval, že viedol konštruktívny rozhovor s „americkou mierovou delegáciou“ a že mal tiež produktívnu diskusiu o ekonomických záležitostiach medzi Ruskom a USA.

Rokovanie v Miami sa konalo pred ďalším kolom mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré je naplánované na nedeľu v Abú Zabí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým naznačil, že termín aj miesto by sa mohli ešte zmeniť vzhľadom na vývoj situácie medzi USA a Iránom. Podľa zdroja agentúry TASS však stretnutie zatiaľ zrušené nebolo.

Zelenskyj tiež zrejme v reakcii na stredajšie vyhlásenie šéfa americkej diplomacie Marca Rubia, že Witkoff a Kushner sa najbližšej schôdzke v Abú Zabí nezúčastnia, zdôraznil, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité, aby boli na rokovaniach prítomní všetci, s ktorými sa dohodli.

Cieľom je ukončenie vojny

Rozhovory v Abú Zabí, ktoré sa po dlhšej prestávke obnovili minulý víkend za účasti delegácie USA, majú preskúmať možnosti na ukončenie vojny na Ukrajine. Obe bojujúce strany označili doterajšie diskusie za konštruktívne, dohoda o mierovej zmluve však zatiaľ nebola dosiahnutá.

Kľúčovým sporným bodom je požiadavka Ruska, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z východoukrajinského regiónu Donbas, kde ležia aj Donecká a Luhanská oblasť. Moskva si nárokuje celú Doneckú oblasť, hoci má pod kontrolou takmer 80 percent jej územia. Susedná Luhanská oblasť je takmer úplne pod kontrolou ruských vojsk. Kyjev sa týchto území odmieta vzdať. Zelenskyj trvá na tom, že územné otázky môže vyriešiť len osobné stretnutie s Putinom.

Na žiadosť Trumpa súhlasilo Rusko s dočasným pozastavením útokov na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Trump ako dôvod svojej žiadosti uviedol extrémne chladné počasie na Ukrajine a rozsiahle škody v Kyjeve a v ďalších mestách. Ruské útoky na iné ciele – najmä logistické – na Ukrajine pokračujú, doplnila agentúra DPA.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že obmedzené prímerie potrvá len do nedele 1. februára a má vytvoriť „dobré podmienky“ pre mierové rokovania v Abú Zabí.

