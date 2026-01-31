Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia: Dôležitý úsek D2 sa na noc zatvorí, obchádzky povedú cez okolité obce

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Nina Malovcová
TASR
Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru v oboch smeroch.

Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude počas najbližšej noci v oboch smeroch uzavretá. Dôvodom je žiadosť mesta Malacky v súvislosti s osádzaním novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Obmedzenie sa začne o 22.00 h, pričom realizátor projektu predpokladá ukončenie prác v nedeľu (1. 2.) o 06.00 h. „Obchádzková trasa povedie po starej ceste, teda cez Sekule, Moravský Svätý Ján a Veľké Leváre,“ podotkli z NDS. Uzávera je podľa nich nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov.

Nová lávka bude súčasťou cyklotrasy

Mesto Malacky na svojom webe priblížilo, že lávku s dĺžkou 46 metrov a hmotnosťou 80 ton bude osádzať 800-tonový žeriav. „Nová lávka bude súčasťou cyklotrasy Duklianskych hrdinov – Na majeri, ktorá bude hotová o pár týždňov,“ informovala samospráva Malaciek na svojom webe. Pripomenula, že Bratislavský samosprávny kraj chce v budúcnosti realizovať cyklotrasu z Rohožníka, pričom obe cyklotrasy sa spoja práve v malackej lokalite Na majeri.

