Mier na Ukrajine sa zatiaľ nekoná: Rokovania v Moskve nepriniesli pokrok, Kremeľ je otvorený ďalším stretnutiam

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Mierové rokovania vraj veľa nevyriešili, Rusko však má snahu diskutovať.

Rusko je pripravené stretnúť sa so Spojenými štátmi toľkokrát, koľko bude potrebné v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Podľa agentúry AFP to v stredu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

AFP pripomenula, že Peskovovo vyjadrenie sa objavilo po tom, ako sa rokovania ruského prezidenta Vladimira Putina s americkými predstaviteľmi v utorok v Moskve skončili bez dosiahnutia pokroku v snahách o nastolenie mieru na Ukrajine.

Kremeľský hovorca súčasne odmietol tvrdenie, že Putin v utorok odmietol americký plán na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Poukázal na to, že „takáto priama výmena názorov sa včera (v utorok) uskutočnila prvýkrát… niektoré veci boli akceptované, niektoré boli označené ako neprijateľné. Toto je normálny pracovný proces pri hľadaní kompromisu.“

Stretnúť sa vraj nemajú problém

Sme vďační za úsilie administratívy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a stále sme pripravení stretnúť sa toľkokrát, koľko bude potrebné, aby sa dosiahlo mierové urovnanie,“ povedal Peskov.

Peskov dodal, že Kremeľ sa bude pri rokovaniach s USA držať „princípu mlčania“ a zdrží sa podrobných komentárov. „My zámerne nebudeme nič dodávať,“ povedal Peskov s tým, že Moskva zastáva názor, že rokovania o Ukrajine budú o to produktívnejšie, o čo väčšia bude diskrétnosť o nich.

Putinove rozhovory s Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Moskve sa konali v utorok a trvali približne päť hodín. Putinov poradca Jurij Ušakov vyhlásil, že po päťhodinovom stretnutí obe strany „nie sú ani ďalej, ani bližšie k vyriešeniu krízy na Ukrajine. Je potrebné vykonať veľa práce“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mier je v nedohľadne: Ukrajina čelila dronovému náletu, Rusko muselo zatvoriť letiská. Z útokov hlásia…

