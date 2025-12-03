Závidieť mu môžu takmer všetci v krajine: Primátor malého slovenského mesta má kráľovský plat

ILustračná foto: Mesto Tvrdošín/Unsplash

Roland Brožkovič
V roku 2024 zarobil veľmi slušných 94-tisíc eur.

Platy starostov a primátorov na Slovensku sú mimoriadne nejednotné a neraz doslova závisia od toho, aké má primátor vzťahy so zastupiteľstvom a či je poslancom sympatický. Platy šéfov miest a dedín totiž nie sú vôbec závislé od ich výkonu.

Prípad dokonalého využívania tohto systému nájdeme v malom okresnom meste na severe Slovenska, kde jeho primátor preskočil svojím platom aj tie najväčšie mená a zaradil sa do prvej desiatky. Na tému upozornili Aktuality na základe dokumentu, ktorý zverejnila Národná rada.

Zaradil sa do TOP desiatky

Spomínaným primátorom je Ivan Šaško z 9-tisícového Tvrdošína. Ten si v roku 2024 pripísal na účet až 94 373 eur pred zdanením, čo predstavuje  vyše 7 864 eur mesačne. Z toho až 85-tisíc eur bolo za vedenie mesta. Šaško, ktorý stojí na čele mesta od roku 1985, tak uzavrel desiatku najlepšie zarábajúcich primátorov a za sebou nechal desiatky šéfov omnoho väčších miest.

Ako je to však možné? Mzda čelného predstaviteľa obce či mesta je násobkom priemernej mzdy za predchádzajúci rok. V roku 2023 to bolo 1 430 eur. V prípade miest od 5 001 do 10 000 obyvateľov zarába primátor 2,6 násobok tejto sumy. V prípade dobrých vzťahov mu ho však zastupiteľstvo môže zvýšiť o ďalších 60 percent.

Najlepšie zarábajúcim slovenským primátorom je pritom šéf Bratislavy Matúš Vallo (134 194 eur, z toho 95 000 z verejnej funkcie), nasleduje Richard Rybníček z Trenčína (115 582 eur, z toho 99 801 eur z verejnej funkcie) a prvú trojicu uzatvára Jozef Božík z Partizánskeho (115 034 eur, z toho 75 972 eur z verejnej funkcie). Všetky tieto sumy sú uvedené pred zdanením.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú Vianoce na blate alebo na ľade: Polárny vír zamiešal karty, no niektorí nebudú radi.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac