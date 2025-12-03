Závidieť mu môžu takmer všetci v krajine: Primátor malého slovenského mesta má kráľovský plat

Platy starostov a primátorov na Slovensku sú mimoriadne nejednotné a neraz doslova závisia od toho, aké má primátor vzťahy so zastupiteľstvom a či je poslancom sympatický. Platy šéfov miest a dedín totiž nie sú vôbec závislé od ich výkonu.
Prípad dokonalého využívania tohto systému nájdeme v malom okresnom meste na severe Slovenska, kde jeho primátor preskočil svojím platom aj tie najväčšie mená a zaradil sa do prvej desiatky. Na tému upozornili Aktuality na základe dokumentu, ktorý zverejnila Národná rada.
Zaradil sa do TOP desiatky
Spomínaným primátorom je Ivan Šaško z 9-tisícového Tvrdošína. Ten si v roku 2024 pripísal na účet až 94 373 eur pred zdanením, čo predstavuje vyše 7 864 eur mesačne. Z toho až 85-tisíc eur bolo za vedenie mesta. Šaško, ktorý stojí na čele mesta od roku 1985, tak uzavrel desiatku najlepšie zarábajúcich primátorov a za sebou nechal desiatky šéfov omnoho väčších miest.
Ako je to však možné? Mzda čelného predstaviteľa obce či mesta je násobkom priemernej mzdy za predchádzajúci rok. V roku 2023 to bolo 1 430 eur. V prípade miest od 5 001 do 10 000 obyvateľov zarába primátor 2,6 násobok tejto sumy. V prípade dobrých vzťahov mu ho však zastupiteľstvo môže zvýšiť o ďalších 60 percent.
Najlepšie zarábajúcim slovenským primátorom je pritom šéf Bratislavy Matúš Vallo (134 194 eur, z toho 95 000 z verejnej funkcie), nasleduje Richard Rybníček z Trenčína (115 582 eur, z toho 99 801 eur z verejnej funkcie) a prvú trojicu uzatvára Jozef Božík z Partizánskeho (115 034 eur, z toho 75 972 eur z verejnej funkcie). Všetky tieto sumy sú uvedené pred zdanením.
