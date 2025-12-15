Mier bude, keď Rusko dostane Donbas: Američania stále žiadajú ústupky, ktoré viac vyhovujú Moskve

Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou, uviedol v pondelok predstaviteľ oboznámený s rokovaniami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že ruský prezident Vladimir Putin „chce územie“ známe ako región Donbas. Dodal, že Spojené štáty požadujú, aby sa Ukrajina stiahla zo spomínaných oblastí, s čím Kyjev nesúhlasí.
„Je trochu zarážajúce, že Američania v tejto otázke preberajú ruské stanovisko,“ konštatoval predstaviteľ.
Rusko si ho vraj zoberie aj vojensky
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.
AFP konštatuje, že zložité otázky v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine sa týkajú práve územných ústupkov v prospech Ruska, a či nakoniec Kremeľ bude súhlasiť s akoukoľvek dohodou vypracovanou USA a európskymi predstaviteľmi.
V nemeckom Berlíne v pondelok rokuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkými vyslancami a európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a nemeckého kancelára Friedricha Merza o ukončení vojny na Ukrajine.
Ukrajina mimo NATO ako priorita
Otázka právnych záruk, že Ukrajina nevstúpi do aliancie NATO, patrí medzi kľúčové body v rokovacom procese o ukončení vojny na Ukrajine. V Moskve to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že Ukrajina by mohla ostať mimo NATO. Ako možnú náhradu členstva v NATO uviedol európske a americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré by museli byť právne záväzné.
Na stretnutí s novinármi Peskov v pondelok priznal, že otázka členstva Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu a vyžaduje si osobitnú diskusiu.“ V odpovedi na otázku, od koho Rusko očakáva právne záväzné záruky týkajúce sa nevstúpenia Ukrajiny do NATO, Peskov uviedol, že Rusko očakáva, že Spojené štáty mu „poskytnú koncepciu, o ktorej sa dnes (v pondelok) diskutuje v Berlíne“, kam Zelenskyj pricestoval na rokovania s americkými vyslancami a európskymi lídrami s cieľom nájsť ďalšiu cestu pre riešenia situácie.
