Prelomové rozhodnutie o Rusku: Štáty sa zatiaľ nedohodli, Maďarsko zvažuje právne kroky voči EÚ

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Zmrazenie ruských aktív je problematický právny krok, štáty sa zatiaľ nezhodli.

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že nadchádzajúci týždeň v Bruseli je „veľmi dôležitý“. EÚ musí na nadchádzajúcom summite prijať veľmi dôležité rozhodnutia o financovaní Ukrajiny, ale rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ.

Ešte tam nie sme a je to čoraz ťažšie, ale pracujeme na tom a stále máme niekoľko dní,“ povedala novinárom vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová. „Zo stretnutia neodídeme, kým nedosiahneme výsledok,“ dodala.

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretnú v Bruseli, aby prediskutovali situáciu na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj vzťah bloku EÚ s Čínou.

Prítomný aj zástupca Ukrajiny

K ministrom EÚ sa pripojí ich ukrajinský kolega Andrij Sybiha – cieľom je vymeniť si názory na najnaliehavejšie potreby Kyjeva, ďalšiu podporu EÚ pre Ukrajinu a prebiehajúce úsilie pod vedením USA o ukončenie vojny s Ruskom.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Toto bruselské rokovanie sa koná niekoľko dní pred vrcholným summitom EÚ v Bruseli, kde sa lídri majú rozhodnúť, či sú pripravení poskytnúť Ukrajine zmrazený ruský štátny majetok v EÚ ako pôžičku na pokrytie jej dlhodobých finančných potrieb.

Koncom minulého týždňa členské štáty EÚ odhlasovali, že zamrazené ruské aktíva zostávajú zamrazené na neobmedzený čas. V praxi to znamená, že keď sa bude na pôde Európskej rady každých šesť mesiacov hlasovať o pokračovaní európskych sankcií voči Rusku, zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa to týkať nebude – zostanú zamrazené, aj keby nejaký štát EÚnie predĺženie sankcií vetoval.

Štáty hrozia právnymi krokmi

O tomto návrhu sa hlasovalo väčšinovo, čím sa zároveň obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku. Maďarsko aj Belgicko ešte pred oficiálnym rozhodnutím pohrozili právnymi krokmi.

„Európska komisia systematicky porušuje európske právo. Robí to s cieľom pokračovať vo vojne na Ukrajine, vo vojne, ktorú zjavne nemožno vyhrať. Maďarsko protestuje proti tomuto rozhodnutiu a urobí všetko pre to, aby obnovilo zákonný stav,“ zdôraznil maďarský premiér Viktor Orbán.

Belgicko, kde sídli medzinárodná depozitná organizácia Euroclear, v ktorej sa nachádza väčšina ruských aktív, je proti plánu spomínanej „reparačnej pôžičky“. Obáva sa, že takýto krok by mohol podnietiť odvetné opatrenia Ruska.

Ruská centrálna banka zároveň minulý piatok oznámila, že na spoločnosť Euroclear podáva žalobu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Syn premiéra Fica si kúpil ďalší byt: Je v luxusnej časti Bratislavy, hypotéku naň opäť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac