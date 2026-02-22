Tragické ráno na východe: Pri stanici našli dobodanú ženu, v dome muža. Syn vysvetlil, čo sa malo stať

Nedeľné ráno v Helcmanovciach (okres Gelnica) prinieslo scénu, akú si nikto z okoloidúcich neprial vidieť. Krátko po šiestej hodine ráno si všimli ležiacu ženu na chodníku v blízkosti železničnej stanice. Keď sa priblížili, zistili, že je vážne zranená — s viacerými bodnými a reznými ranami v oblasti hlavy a brucha.
Žena bola napriek ťažkým zraneniam pri vedomí, informujú tvnoviny.sk. Záchranná služba ju okamžite transportovala do nemocnice. Začala sa policajná akcia.
Vyšetrovatelia sa vydali do rodinného domu, kde žena žila. Tam ich čakalo ďalšie zistenie — muž s bodnými ranami. A práve tento muž údajne vlastnému synovi pred príchodom polície povedal, že to on ráno napadol jeho matku pred stanicou.
Prípad ďalej vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.
