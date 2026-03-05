Mesačne dokáže ušetriť vyše 2 000 eur: Slovák porovnáva výdavky a príjmy v Nemecku a na Slovensku

Foto: Pexels

Aký je bežný život v Nemecku po finančnej stránke?

Čo sa týka pomeru zárobkov a výdajov, mnoho Slovákov siaha do vrecka čoraz hlbšie. Ceny potravín či bývania stúpajú, no platy rovnakým tempom stúpať nestíhajú. Slovák žijúci v Nemecku sa podelil o to, aké vníma rozdiely.

Plat 3 000 eur, ceny potravín rovnaké

Nedávno sme vám priniesli článok o Slovákovi, ktorý žije vo Švajčiarsku, pričom prezradil, koľko mesačne zarobí a koľko približne minie. V diskusii na Reddite sa o podobné informácie tentoraz podelil Slovák žijúci v Nemecku. V komentári pod príspevkom priblížil, že kým na Slovensku pred tromi rokmi zarobil mesačne v hrubom 1 400 eur, v Nemecku na rovnakej pozícii dostane 3 000 eur.

Nájom v Bratislave je nižší ako v Nemecku a pohybuje sa na úrovni okolo 700 eur. Za byt v okolí Kolína zaplatí mesačne 1 000 eur. Čo sa cien potravín týka, v Nemecku sú podľa autora komentára približne rovnaké ako na Slovensku. Odhaduje, že tie, ktoré sú drahšie, tak nanajvýš o 10 %.

Dodáva ale, že služby, ako napríklad automechanik či rôzne opravy, sú v Nemecku výrazne drahšie. Aj povinné poistenie auta je ročne o 600 eur drahšie ako na Slovensku.

Foto: Pexels

Za službami sa radšej vráti na Slovensko

Vysvetľuje, že na Slovensku s partnerkou šetrili, ako sa dalo, no aj tak bolo vlastné bývanie stále v nedohľadne a neustále boli v strese. V Nemecku však mesačne dokážu spolu ušetriť aj viac ako 2 000 eur. Priznáva, že keď prišiel na Slovensko, ostal z cien nemilo prekvapený, najmä čo sa nehnuteľností týka.

Niektorí Slováci si ale myslia, že porovnávať Bratislavu s nemeckými mestami je nelogické. Pochopiteľne, ceny bývania v Berlíne či v Mníchove dokážu byť tiež astronomické. Ďalší Slovák v Nemecku pridáva vlastnú skúsenosť a priznáva, že hoci v Nemecku zarobí 3 100 eur mesačne, služby sú skutočne drahé a auto si radšej nechá opraviť na Slovensku.

Dodáva, že hoci žije od výplaty k výplate, mesačne minie pár stoviek eur na šport a zábavu, opasok si uťahovať nemusí. To na Slovensku neplatí. Tam by si vraj nemohol dovoliť ani polovicu z toho, na čo míňa v Nemecku.

Výrazne drahšia posilňovňa

Ceny sme porovnali aj prostredníctvom webu Numbeo. Uvádza, že priemerný mesačný plat v Bratislave predstavuje 1 489 eur, zatiaľ čo v Berlíne siaha k 3 053 eurám. 1-izbový byt v centre Bratislavy vyjde podľa webu mesačne na 888 eur, zatiaľ čo obyvatelia Berlína zaplatia 1 278 eur.

V reštaurácii sa v Berlíne najete od 10 eur. V reťazci rýchleho občerstvenia necháte za obed v priemere 12 eur. Čo sa Bratislavy týka, podľa Numbeo si v reštaurácii môžete obed dopriať od 8 eur a v reťazci rýchleho občerstvenia sa najete v priemere za 10 eur. Prekvapilo nás, že podľa webu je priemerné mesačné členstvo v posilňovni v Bratislave o 17 eur drahšie ako v Berlíne.

