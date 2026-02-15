Čistý plat 4 271 eur a nájom za 1 200: Slovák popísal, koľko zarába a míňa vo Švajčiarsku

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Slováci a Česi v zahraničí
Ako sa žije vo Švajčiarsku?

Súčasná situácia na Slovensku nejedného človeka núti zamyslieť sa nad tým, ako tu má prežiť a či by nebolo lepšie presťahovať sa niekam inam. Viacerí ľudia odvážny krok už podnikli. Slovák popísal, koľko eur zarobí a minie vo Švajčiarsku.

Prezradil, koľko eur zarába

Ako sme vás informovali, Slováci už na vlastnej koži pociťujú následky vyšších odvodov a nižšej mzdy. Slovák žijúci vo Švajčiarsku sa preto rozhodol na Reddite podeliť o to, koľko tam zarába a aké má výdavky. Píše, že tak chce pomôcť zorientovať sa ľuďom, ktorí možno zvažujú, že sa do tejto krajiny presťahujú.

Pracuje na 80 % úväzok v gastronómii, pričom tak zarobí v čistom v prepočte 4 271 eur. Čoskoro sa však chystá študovať, chce si urobiť technickú maturitu a následne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. „Moje fixné náklady sú cca 2 700 CHF (2 958 eur) mesačne (nájom, poistenie, dane, strava). Žijem s priateľkou v dvojizbovom byte. Snažím sa šetriť a investovať každý jeden frank, ktorý sa dá,“ vysvetľuje.

Foto: Unsplash

Mesačné výdavky následne rozpísal o niečo detailnejšie. Jeho časť nájmu predstavuje v prepočte 1 196,50 eura. Za zdravotné poistenie platí mesačne približne 426 a za dane 416 eur. Jedlo ho vyjde mesačne zhruba na 547 eur a benzín ďalších 109.

Oplatí sa to?

Za elektrinu zaplatí niečo vyše 16, internet a telefón ho stoja zhruba 38 eur. Parkovanie ho vyjde mesačne na 25 eur a členstvo vo fitku na takmer 55. Prirátať treba aj niečo na zábavu, pričom na tú dá autor príspevku zhruba 164 eur.

Foto: Unsplash

Viacerí sa v komentároch pod príspevkom vyjadrili, že na papieri síce zárobky vyzerajú pekne, no realita je iná. Píšu, že vo Švajčiarsku nejaký čas pracovali, je však náročné udržať si stabilnú prácu a pri vysokých výdavkoch človek tak či onak takmer nič neušetrí.

„Cenovo ide všetko dosť hore a stúpanie platov mešká brutálne,“ hovorí jeden z komentujúcich. Napriek tomu ale ľudia vyzdvihujú množstvo dovolenky a kvalitu života. Nie vždy je to teda len o peniazoch.

