Merz schladil očakávania Kyjeva: Spochybnil rýchly vstup Ukrajiny do EÚ, rok 2027 označil za nereálny

Ukrajina sa musí pripraviť na dlhý proces a splnenie kritérií.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že Ukrajina podľa neho do Európskej únie v blízkej budúcnosti nevstúpi. Ambíciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby k tomuto kroku došlo už v roku 2027, označil Merz za nereálnu.

Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR. „Vstup (Ukrajiny do EÚ) 1. januára 2027 neprichádza do úvahy. Nie je to možné,“ povedal Merz po rokovaniach so svojimi koaličnými partnermi v Berlíne. Každá krajina, ktorá chce vstúpiť do EÚ, musí najskôr splniť kodanské kritériá, čo je proces, ktorý zvyčajne trvá niekoľko rokov, poznamenal kancelár.

Zdôraznil však, že Ukrajina potrebuje perspektívu, ktorá jej v budúcnosti otvorí cestu do EÚ. „Postupne môžeme Ukrajinu priblížiť k Európskej únii… To je vždy možné, ale taký rýchly vstup je jednoducho neuskutočniteľný,“ vyhlásil Merz.

Zelenskyj požaduje členstvo v roku 2027

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr vyjadril svoju požiadavku na členstvo v EÚ v roku 2027 napriek skepticizmu európskych štátov. „Pristúpenie Ukrajiny do EÚ je jednou z kľúčových záruk nie len pre nás, ale aj pre Európu,“ napísala ukrajinská hlava štátu na platforme X v utorok.

„(Zaistenie) európskej kolektívnej sily je možné najmä vďaka bezpečnostným, technologickým a ekonomickým príspevkom Ukrajiny,“ doplnil Zelenskyj. Merzove vyjadrenia prišli krátko po tom, ako nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do EÚ, no k presnejšiemu dátumu sa nevyjadril.

