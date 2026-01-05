Menej oblečenia a viac štýlu: Zimný kapsulový šatník vás naučí milovať hrejivé materiály aj staré svetre

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Stačí pár nadčasových kúskov, ktoré spolu fungujú.

Zima nás podvedome núti trochu spomaliť. Chceme byť v teple, cítiť sa príjemne a zbytočne neriešiť chaos, a to platí aj pre naše skrine. Čoraz viac z nás zisťuje, že nepotrebujeme kopu oblečenia, z ktorého polovicu aj tak nenosíme. Stačí nám pár kúskov, ktoré dávajú zmysel.

Práve o tom je zimný kapsulový šatník. Nie je to žiadna veda, ale skôr cesta k jednoduchosti. Namiesto naháňania sa za každým novým trendom sa oplatí staviť na kvalitu a kúsky, v ktorých sa cítite proste „svoja“. Ako uvádza magazín Svět ženy, neutrálne farby, kvalitné materiály a strihy, ktoré vám sadnú aj o rok, tvoria základ šatníka, ktorý je nielen praktický a hrejivý, ale aj prirodzene ženský.

Foto: Pexels

Hnedá bunda typu Bombera v hlavnej úlohe

Možno ste bomberu doteraz brali len ako niečo na šport, ale v tlmenej hnedej je to úplne iná káva. Má niečo do seba, ale pritom nepúta zbytočnú pozornosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @velvetstore.be


Je to taký ten kúsok, ktorý si len tak prehodíte a hneď vyzeráte upravene. Super je, že pristane džínsom aj sukniam a vďaka podšívke vám v ňom nebude kosa. Stačí pod neho hodiť svetlý rolák a máte vybavené.

Návrat menčestru (a pohodlia)

