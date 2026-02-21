Menej je niekedy viac: Doktorka šokuje radou, ako často sa sprchovať a prečo je vek rozhodujúci faktor

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Niektorí ľudia si škodia tým, že sa sprchujú každý deň.

Pre väčšinu ľudí je sprcha súčasťou každodennej rutiny. Niektorí preferujú sprchovať sa ráno, aby sa poriadne prebudili predtým, než idú do práce a iní naopak dodržiavajú pravidlo, že si večer ľahnú do postele až vtedy, keď sú čistí a umytí. Tak či onak, mnohí ľudia netušia, že to, ako často by ste sa mali sprchovať, nezáleží len od toho, či smrdíte alebo ste špinaví.

Bez ohľadu na to, kedy sa umývate, sprchovanie je nevyhnutné na udržanie zdravej hygieny a zanechanie dobrého dojmu. Ako často by ste sa však mali v skutočnosti sprchovať? Doktorka Elizabeth Gordon Spratt poskytla odpoveď v článku pre University Hospitals a mnohých prekvapí, že to závisí od toho, v akej životnej fáze sa práve nachádzate.

Foto: Pexels

Rozdiel medzi mladšími a staršími ľuďmi

Expertka najprv začala vysvetlením, prečo je sprchovanie, respektíve kúpanie sa, vlastne tak dôležité. Povedala: „Kúpeľ je pre naše telo dôležitým rituálom z viacerých dôvodov. Počas dňa sa nám na pokožke hromadí pot, baktérie, odumreté kožné bunky a nečistoty z prostredia – umývanie ich pomáha odstraňovať.“

Niektorí si pritom mylne myslia, že čím častejšie sa sprchujú, tým budú čistejší. To však môže paradoxne spôsobiť problémy s pokožkou. „Prirodzená vlhkosť našej pokožky ju pomáha chrániť pred stresovými faktormi z prostredia,“ objasňuje Elizabeth a dodáva: „Ak sa človek kúpe príliš často, používa horúcu vodu alebo mydlá so silnými čistiacimi prostriedkami, môže to narušiť prirodzenú hydratačnú bariéru pokožky.“

Doktorka Gordon Spratt ďalej uviedla, že väčšina dospelých by sa mala sprchovať raz denne, no u starších ľudí sa tento interval môže predĺžiť na každé dva až tri dni. Vysvetlila, že ľudia nad 65 rokov majú tendenciu mať suchšiu pokožku a časté umývanie by tento stav mohlo zhoršiť.

A čo sa týka ľudí, ktorí sa sprchujú viackrát do dňa, aj pre nich má varovanie: „Maximálny odporúčaný počet pre väčšinu ľudí je dve sprchy za deň.“

