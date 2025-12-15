Dara Rolins inšpiruje ženy: Vianočné pečenie a zhon sú zbytočné. Speváčka má radu, ako prežiť sviatky v pokoji

Foto: Instagram (dararolins_vermi )

Frederika Lyžičiar
Pripomenula, že predvianočný zhon nie je podstatný.

Predvianočné obdobie býva pre mnohých symbolom radosti, no zároveň aj obdobím zvýšeného stresu a tlaku na dokonalosť.

Speváčka Dara Rolins sa na sociálnej sieti Instagram vyjadrila k predvianočnému zhonu, ktorý každoročne sprevádza prípravy na Vianoce. Vo svojom príspevku upozornila na to, že prehnané očakávania, tlak na výkon a snaha mať všetko perfektné, často zatieňujú to, čo je v tomto období najdôležitejšie.

Odkaz Dary Rolins k predvianočnému zhonu

Dara Rolins sa fanúšikom prihovorila s myšlienkou, že predvianočný stres často vzniká z tlaku, ktorý si ľudia vytvárajú sami. Poukázala na to, že snaha naplniť všetky predstavy o „dokonalých“ sviatkoch môže viesť k zbytočnému napätiu a únave, pričom skutočný význam Vianoc sa v tom všetkom ľahko vytráca.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)


„Ako dávate ten predvianočný zhon? Hlavne sa nedajte nikým a ničím vytočiť. Verte mi, nič sa nestane, keď nenapečiete 30 druhov vianočného pečiva, nenaplníte chladničku do prasknutia a nekúpite za každú cenu všetko, čo vám cvrnkne do nosa, len aby ničoho nebolo náhodou málo. Dôležité je to, čo každý rok v tomto čase – aby ste sa v zdraví stretli s tými, ktorých ľúbite, ktorí pre vás definujú šťastie. A nezabúdajte hlavne na seba. Lebo to sa nám v tomto čase stáva dosť pravidelne,“ napísala Dara vo svojom príspevku.

Slová, s ktorými sa fanúšičky stotožnili

