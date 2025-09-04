Medvedica v okrese Prievidza muža napadla v jej prirodzenom prostredí. V čase útoku bola s mláďatami, išlo o klasickú reakciu

Ilustračná foto: GoodFon

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Hlásenie od poľovného hospodára o útoku medvedice na 27-ročného bežca dostal zásahový tím v stredu v noci.

Zásahový tím Západ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR spolu s poľovníkmi monitorujú územie, kde v stredu (3. 9.) večer medvedica zaútočila na 27-ročného muža. Incident sa stal Pod Suchou horou medzi Nedožermi-Brezanmi a Malou Čausou v okrese Prievidza, a to v extraviláne, čiže v prirodzenom prostredí výskytu medveďa hnedého.

Pre TASR to vo štvrtok uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR. Hlásenie od poľovného hospodára o útoku medvedice na 27-ročného bežca dostal zásahový tím v stredu v noci.

„Zranený muž utrpel poranenia v oblasti dolných končatín. Miestni poľovníci mu poskytli prvotné ošetrenie a zabezpečili jeho prevoz do bojnickej nemocnice, kde podstúpil ďalšie lekárske ošetrenia. Pacient zostáva na pozorovaní, jeho život nie je v ohrození,“ priblížila ŠOP.

Medvedica bola s mláďatami

Zásahový tím v spolupráci s členmi miestneho poľovného revíru Háje miesto útoku monitoruje. „Išlo o prirodzené správanie medvedice, ktorá bola v čase útoku so svojimi dvoma mláďatami,“ zdôraznila ŠOP.

ŠOP SR vyzýva verejnosť, aby sa vyhýbala pohybu v lokalitách s prirodzeným výskytom medveďa hnedého, a to najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. O incidente informovala vo štvrtok i polícia, ktorá upozornila ľudí, aby boli opatrní.

