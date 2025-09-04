Krajina smúti: Počet obetí havárie lanovky v Portugalsku stúpol. Zahynulo 17 ľudí, ďalší sú vážne ranení

Najmenej 17 ľudí zomrelo a ďalších 21 utrpelo zranenia, keď sa v stredu podvečer v Lisabone vykoľajila pozemná lanovka.
Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, havarovala zhruba 15 minút po osemnástej.
Veľká tragédia
„Tragédia, akú naše mesto ešte nezažilo,“ povedal starosta Lisabonu Carlos Moedas. Portugalské úrady vyhlásili na štvrtok deň národného smútku. Všetky obete boli vytiahnuté z trosiek, uviedol predstaviteľ záchranárov Tiago Augusto a dodal, že medzi obeťami sú aj cudzinci.
Úrady neskôr informovali, že zranenia utrpelo dovedna 11 cudzincov – dvaja Nemci, dvaja Španieli a štátni príslušníci Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Kanady, Južnej Kórey, Maroka a Kapverd. Tri lisabonské pozemné lanovky sú obľúbené u turistov aj miestnych obyvateľov.
Pozemná lanovka Glória je najznámejšou v meste. Do prevádzky ju uviedli v roku 1885.Generálna údržba lanoviek sa vykonáva každé štyri roky. Zatiaľ posledná bola v roku 2022. Okrem toho tiež každé dva roky, naposledy vlani, vykonávajú medziúdržbu.
Nahlásiť chybu v článku