Medveď sa večer prechádzal priamo medzi domami: Obec prosí ľudí, aby zvýšili opatrnosť a žiada od nich dôležitú vec

Obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok upozorňuje na výskyt medveďa v jej zastavanom území. Podľa zverejneného videa na sociálnej sieti sa v utorok prechádzal pri rodinných domoch na ulici Severná.
O pohybe medveďa bol podľa samosprávy informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý situáciu monitoruje. Obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a žiada obyvateľov, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami. „Taktiež upozorňujeme majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti,“ uviedla.
