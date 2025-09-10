Dnes radšej zostaňte doma: Streda bude poriadne škaredá a nepríjemná. Čaká nás prudký dážď, vietor aj citeľné ochladenie

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Zabudnite na jesennú pohodu, čaká nás deň plný lejakov a búrok.

Streda rozhodne nebude patriť k dňom, kedy by ste si chceli užiť jesennú prechádzku. Obloha sa zatiahne, rozprší sa a vietor na horách bude nepríjemne silnieť. Meteorológovia dokonca varujú pred výdatnými zrážkami, ktoré môžu spôsobiť lokálne problémy.

Ak si teda chcete deň spríjemniť, lepšie urobíte s horúcim čajom doma v pohodlí než s dáždnikom v ruke vonku. Ako upozorňuje portál iMeteo, cez strednú Európu bude na severovýchod postupovať frontálny systém spojený s rozsiahlym tlakovým poľom nad severovýchodným Atlantikom. Zrážkové pásmo sa začne rozširovať už počas noci z utorka na stredu, pričom počas dňa zasiahne najmä západnú polovicu Slovenska.

Prudké zhoršenie počasia v stredu

Streda prinesie prevažne oblačnú až zamračenú oblohu. Na západe Slovenska začne pršať už ráno, počas dopoludnia sa dážď postupne rozšíri na stredné Slovensko a popoludní dorazí aj na východ. K večeru sa zrážky ešte zosilnia a môžu sa pridružiť búrky.

Meteorológovia varujú pred intenzívnym dažďom, pri ktorom môžu spadnúť úhrny 35 mm, ojedinele dokonca až 50 mm. Najviac zrážok sa očakáva v Podunajskej nížine, na strednom Slovensku a na juhozápade krajiny. V nižšie položených oblastiach môže ísť o dlhotrvajúci dážď, zatiaľ čo v hornatejších regiónoch sa môžu vytvárať prívalové lejaky.

Výstrahy pred dažďom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre stredajšie popoludnie a večer výstrahy 2. stupňa pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský a Košický kraj. Očakávajú sa tam intenzívne zrážky, ktoré môžu spôsobiť lokálne problémy. Prešovský kraj má vydané výstrahy 1. stupňa.

Ráno sa teploty budú pohybovať okolo 17 až 19 °C. Počas dňa sa vzduch príliš neprehreje, maximálne denné hodnoty vystúpia na 21 až 24 °C, na severe môže byť len okolo 18 až 20 °C. V horských oblastiach vo výške 1 500 metrov sa očakáva približne 13 °C. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť a v nárazoch dosahovať vyššie hodnoty.

Vietor na horách

Okrem dažďa meteorológovia upozorňujú aj na silný vietor vo vyšších horských polohách. Výstrahy 1. stupňa platia v stredu od 18.00 do 23.00 pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Na hrebeňoch hôr môže vietor prechodne dosahovať prudký až búrlivý charakter, čo môže výrazne komplikovať turistiku či pohyb v horskom teréne.

Štvrtok nebude oveľa lepší

Od západu postúpi do našej oblasti frontálny systém spojený s rozsiahlym tlakovým poľom nad severovýchodným Atlantikom. Ten prinesie aj vo štvrtok množstvo oblakov a zrážok, pričom sa pridá aj citeľné ochladenie.

Vo štvrtok bude na väčšine územia oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa očakáva dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, pričom lokálne môžu byť zrážky opäť výdatné. Počas dňa sa však na západe postupne začne oblačnosť zmenšovať. Nočné teploty klesnú na 18 až 13 °C.

Ilustračná foto: Stocksnap

Cez deň vystúpia maximálne teploty na 20 až 25 °C, na Orave a pod Tatrami lokálne iba na približne 18 °C. Prevažne juhovýchodný vietor bude mať rýchlosť 3 až 9 m/s, v nárazoch miestami, najmä na západe, okolo 15 m/s (približne 55 km/h). V západnej polovici Slovenska sa počas dňa vietor postupne zmení na západný a zoslabne. Na horách, najmä nad pásmom lesa, sa počas noci očakáva búrlivý vietor až víchrica.

