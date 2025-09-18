Medveď sa objavil pri vstupe do obce: Samospráva vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť, vyvarovať by sa mali aj tejto veci

Správy o výskyte medveďov na Slovensku pribúdajú. Najnovšie sa šelma objavila pri obci Svätý Anton v blízkosti Banskej Štiavnice.
Podľa portálu Bystricak obec okamžite upozornila svojich obyvateľov, aby boli opatrní. „V smere od Banskej Štiavnice, pred tabuľou začiatok obce Svätý Anton, bol spozorovaný medveď. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť,“ uviedla samospráva.
Odpad ako hlavný dôvod stretov
Občianske združenie Ursia upozornilo na vážny problém pri obciach Zolná a Sebedín. Podľa informácií portálu Presovak sa tu nachádza skládka biologického odpadu, od ktorej je k rodinným domom len niekoľko desiatok metrov. Miestni tvrdia, že na jednom poli v tejto oblasti možno naraz vidieť pätnásť až dvadsať medveďov.
Podobné situácie poznajú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Profil tatry_official zverejnila video z centra Starého Smokovca. Na zázname je vidieť, ako medveď bez väčších problémov prevrátil kontajner, otvoril ho a prehrabával sa v ňom. „Medvede sa učia rýchlo. Každý voľne dostupný odpad je pozvánka. Nejde o atrakciu, ale o riziko, ktoré si sami vytvárame,“ upozornili autori videa.
Medvede schádzajú k ľudským obydliam najmä preto, že v blízkosti domov nachádzajú ľahko dostupnú potravu. Mestá a obce preto opakovane vyzývajú ľudí, aby kontajnery zabezpečovali a nenechávali ich voľne pred domami.
Turisti by mali po sebe vždy odniesť zvyšky jedla a nenechávať odpadky v prírode. Nezabezpečený odpad zvyšuje riziko, že sa šelmy naučia spoliehať na potravu pri domoch a prestanú sa báť ľudskej prítomnosti.
