Medveď sa objavil pri vstupe do obce: Samospráva vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť, vyvarovať by sa mali aj tejto veci

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Na Slovensku opäť videli medvede.

Správy o výskyte medveďov na Slovensku pribúdajú. Najnovšie sa šelma objavila pri obci Svätý Anton v blízkosti Banskej Štiavnice.

Podľa portálu Bystricak obec okamžite upozornila svojich obyvateľov, aby boli opatrní. „V smere od Banskej Štiavnice, pred tabuľou začiatok obce Svätý Anton, bol spozorovaný medveď. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť,“ uviedla samospráva.

Odpad ako hlavný dôvod stretov

Občianske združenie Ursia upozornilo na vážny problém pri obciach Zolná a Sebedín. Podľa informácií portálu Presovak sa tu nachádza skládka biologického odpadu, od ktorej je k rodinným domom len niekoľko desiatok metrov. Miestni tvrdia, že na jednom poli v tejto oblasti možno naraz vidieť pätnásť až dvadsať medveďov.

Podobné situácie poznajú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Profil tatry_official zverejnila video z centra Starého Smokovca. Na zázname je vidieť, ako medveď bez väčších problémov prevrátil kontajner, otvoril ho a prehrabával sa v ňom. „Medvede sa učia rýchlo. Každý voľne dostupný odpad je pozvánka. Nejde o atrakciu, ale o riziko, ktoré si sami vytvárame,“ upozornili autori videa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

Medvede schádzajú k ľudským obydliam najmä preto, že v blízkosti domov nachádzajú ľahko dostupnú potravu. Mestá a obce preto opakovane vyzývajú ľudí, aby kontajnery zabezpečovali a nenechávali ich voľne pred domami.

Turisti by mali po sebe vždy odniesť zvyšky jedla a nenechávať odpadky v prírode. Nezabezpečený odpad zvyšuje riziko, že sa šelmy naučia spoliehať na potravu pri domoch a prestanú sa báť ľudskej prítomnosti.

