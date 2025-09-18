Putin otvoril v Európe druhý front: NATO má plán, musí sa rozhodnúť rýchlo. Politológ hovorí, čo je naša najväčšia slabina

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruské drony nad Poľskom neboli náhoda, varuje nemecký politológ.

V noci z deviateho na desiateho septembra sa nad Poľskom odohral incident, ktorý odborníci označujú za jeden z najvážnejších od začiatku vojny na Ukrajine. Do poľského vzdušného priestoru preniklo najmenej 19 ruských dronov, pričom niektoré z nich muselo zostreliť poľské aj spojenecké letectvo.

Išlo o prvý prípad v modernej histórii Poľska, keď armáda použila vo vlastnom vzdušnom priestore ostrú výzbroj. Poľské operačné velenie označilo narušenie hraníc za akt agresie, ktorý predstavoval reálne ohrozenie bezpečnosti obyvateľov. Kým Varšava hovorí o úspechu obrany, odborníci zdôrazňujú, že skutočný význam celej operácie siaha oveľa hlbšie.

Drony ako jasný signál Kremľa

Ako píše poľský portál Bankier, nemecký politológ Herfried Muenkler v rozhovore pre týždenník Die Zeit pripomenul, že tento incident nemožno podceňovať. Podľa neho drony neboli žiadne zablúdené stroje, ale súčasť cielenej operácie, ktorú museli schváliť ruské úrady.

Foto: TASR/Efrem Lukatsky

„Rozkaz na túto operáciu musel prísť zhora, alebo tam musel byť aspoň schválený. To naznačuje, že mala nielen vojensko-taktické účely, ale aj politický cieľ,“ vysvetlil Muenkler. Dodal, že hoci stroje neniesli výbušniny, išlo o plnohodnotné bojové drony.

Strategická dilema pre NATO

Politológ zdôraznil, že úlohou ruských dronov bolo nielen preveriť reakciu Poľska a NATO, ale aj postaviť spojencov pred nepríjemnú voľbu. Aliancia sa musí rozhodovať, či svoje kapacity sústredí na ochranu východného krídla, alebo ich ponechá na podporu Ukrajiny.

„Môžeme to nazvať otvorením druhého frontu,“ uviedol Muenkler. „Jeho účelom nie je viesť priame boje, ale spútať sily a zabrániť im pôsobiť tam, kde sa rozhoduje o výsledku vojny.“

Slabiny európskej obrany

Incident zároveň ukázal, že čeliť lacným dronom pomocou drahých rakiet je pre Západ neudržateľné. Zo všetkých strojov sa podarilo zostreliť iba niekoľko. Kým cena jedného dronu sa počíta v desiatkach tisíc eur, cena rakiet, ktoré ich likvidujú, je mnohonásobne vyššia.

Muenkler tento výsledok označil za mimoriadne slabý a pripomenul, že v prípade väčšieho útoku by sa k cieľom dostala väčšina strojov. Podľa neho je protivzdušná obrana Európy nedostatočná a tam, kde funguje, je príliš drahá na dlhodobé udržiavanie.

Poľsko sľubuje odpoveď

Varšava reagovala tým, že vybuduje špeciálnu protidronovú stenu, ktorá má posilniť bezpečnosť východnej hranice. Zatiaľ však platí, že ruský manéver odhalil slabiny nielen Poľska, ale aj celej Aliancie. Kým Ukrajina každý deň čelí stovkám útokov dronov a rakiet, Európa si musí priznať, že rovnaká hrozba sa môže čoraz častejšie objavovať aj nad jej vlastným územím.

