Medveď muža prekvapil zoči-voči priamo v meste: Obyvatelia majú byť ostražití, úrady varujú pred pohybom v parku

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Mužovi sa do cesty postavil medveď priamo na mostíku v meste.

Na túto cestu do práce tak skoro nezabudne. Mladý muž z Bardejova si nadránom skrátil trasu cez porast medzi sídliskom a centrom mesta. To, čo považoval za diviaka, sa zrazu postavilo na zadné nohy. Ocitol sa zoči-voči statnému medveďovi.

Ako informovala TV JOJ, k stretnutiu došlo na kovovom mostíku. Muž neváhal ani sekundu a v panike sa rozbehol späť na sídlisko. „Spoza stromu som zrazu uvidel, ako sa zviera postavilo na zadné nohy,“ opísal pre televíziu dramatické chvíle.

Vyľakaný sa dal na útek do prudkého kopca, zatiaľ čo za sebou počul dupot po mostíku a šušťanie lístia. „Asi som spravil rekord v behu hore týmto kopcom,“ dodal s úľavou.

Mesto varuje obyvateľov a chystá fotopasce

Hoci vyviazol živý a zdravý, incident vystrašil celé mesto. Radnica preto okamžite vyzvala obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. „Reagovali sme promptne. Hneď sme vyzvali občanov, aby boli ostražití, najmä pri vychádzkach, pretože park je miesto, kde ľudia radi trávia voľný čas. Chceme, aby dávali väčší pozor,“ uviedol Štefan Hij z mestského úradu v Bardejove. V lokalite, kde bol medveď videný, plánujú osadiť fotopasce, aby bolo možné jeho pohyb monitorovať.

