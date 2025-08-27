Spor o záchranky sa vyostruje: Šaško mal dať poverenie firme, ktorá mala čiernu prácu. Opozícia hovorí o škandále

Stachura tvrdí, že Šaško postupuje nezákonne.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nepostupuje pri končiacich licenciách záchranných zdravotných staníc v súlade so zákonom. Tvrdí to člen parlamentného zdravotníckeho výboru Peter Stachura (KDH). Podľa neho Šaško nemá zákonný rámec na vydávanie poverení na dočasnú prevádzku staníc, ktorým sa koncom augusta končí licencia.

„V platnosti je nový zákon, ktorý jasne hovorí, že sa mení sieť záchrannej zdravotnej služby. Niektoré posádky, ktoré boli ambulanciami rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), sa tak menia na iný druh posádky, napríklad v Trenčíne,“ uviedol Stachura. Dodal, že pôvodný bod RZP mal byť pretransformovaný na ambulanciu špeciálneho prevozu. Minister preto podľa neho nemá zákonnú možnosť poveriť firmu, aby tam naďalej prevádzkovala posádku RZP.

Kritika poverenia pre firmu Life Star Emergency

Kritizuje tiež, že poverenie má dostať firma, ktorá sa pre neférové správanie nemohla zúčastniť tendra. „Firma Life Star Emergency sa nemohla prihlásiť do tendra, pretože mala čiernu prácu a vy tejto firme dávate na neurčito priepustku, že môže ďalej vykonávať svoju činnosť. Toto nie je zákonné, pán minister,“ podotkol.

Ministra vyzval, aby bezodkladne vyriešil nesúlad so zákonom a apeloval aj na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. „Šaško sa ohradzuje tým, že predsa ústava mu nariaďuje, aby zabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti, no ale chcem ministrovi pripomenúť, že ústava hovorí aj iné veci, napríklad to, že môže on ako orgán štátnej správy robiť len to, čo mu zákon dovoľuje. A tu máme v platnosti nový zákon, ktorý mu tieto body, tieto veci nedovoľuje urobiť, takže ide jednoznačne proti zákonným spôsobom,“ konštatoval.

Minister Šaško tvrdí, že postupuje podľa zákona

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí. Chce tak riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc.

Postup ministerstva zdravotníctva (MZ) pri zabezpečovaní záchraniek je plne v súlade so zákonom. V reakcii na tvrdenia poslanca Národnej rady SR Petra Stachuru (KHD) to uviedol šéf rezortu zdravotníctva (Hlas-SD). Opätovne deklaroval, že jeho hlavným cieľom je, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že k nim v prípade potreby príde sanitka kdekoľvek na Slovensku.

Šaško sa bol osobne presvedčiť

„Aj preto sa dnes idem osobne presvedčiť na jednu zo záchranných staníc, ktorým sa končí licencia, že sú plne pripravení poskytovať záchranné služby ďalej na základe poverenia, ktoré podľa zákona MZ SR vydalo,“ objasnil. Podľa ministra činnosť opozície smeruje k opačnému cieľu – aby sanitky k ľuďom nechodili.

MZ vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Chce tak riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc. Rezort je podľa Šaška v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Podľa Stachuru Šaško však nepostupuje v súlade so zákonom. Ako tvrdí, minister nemá zákonný rámec na vydávanie poverení na dočasnú prevádzku. Argumentuje tým, že v platnosti je nový zákon, podľa ktorého sa mení sieť záchrannej zdravotnej služby – niektoré body rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) sa transformovali na ambulancie špeciálneho prevozu. Minister preto podľa neho nemá zákonnú možnosť poveriť firmu, aby tam naďalej prevádzkovala posádku RZP.

