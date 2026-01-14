Matúš Vallo sa bude opäť uchádzať o post primátora Bratislavy. Oficiálne potvrdenie by mohlo prísť čoskoro

„Nehrám tú hru, že teraz ešte uvažujem, či ma niekto prehovorí alebo tak," uviedol Vallo.

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo by mal v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidatúru plánuje oficiálne ohlásiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Vyplýva to z jeho vyjadrení po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke.

Nehrám tú hru, že teraz ešte uvažujem, či ma niekto prehovorí alebo tak. Mám energiu na to, aby som išiel do ďalšieho volebného obdobia. V nasledujúcich mesiacoch to ohlásim aj oficiálne,“ skonštatoval Vallo.

Vyzve ho aj Ráž?

Možnú kandidatúru ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), o ktorej sa niekoľko týždňov hovorí v kuloároch, komentovať nechcel. Avšak nečudoval by sa tomu, keby ho najsilnejšia vládna strana do boja o primátorské kreslo postavila. „Či prehovoria ministra Ráža alebo niekoho iného, zatiaľ nevieme. Ale bude to možno moment, keď Bratislavčania budú môcť dať vedieť aj súčasnej vládnej koalícii, čo si myslia aj o ich vládnutí,“ poznamenal Vallo.

Podľa vlastných slov má však s ministrom „kopec pracovných tém“ a jeho podpis je pre Bratislavu najdôležitejší v eurofondoch. Deklaruje snahu pokračovať v spolupráci.

Reprofoto: Facebook/SMER – SSD

Na otázku, či je pre neho silnou protikandidátkou dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá kandidatúru ohlásila v utorok (13. januára), povedal, že sa nad tým ešte nijako nezamýšľa, ale je podľa neho úplne normálne, ak je kandidátov viac. Verí zároveň, že obyvateľom Bratislavy predstaví vízie, ktoré by ich mohli zaujímať a ktoré budú dobré pre hlavné mesto. Dúfa tiež, že volebná kampaň bude férová a bude o pravde.

Chce byť hlavným vyzývateľom

Čahojová podľa vlastných slov verí, že ju primátor považuje za silnú protikandidátku, už pri ohlásení kandidatúry sa pritom nechala počuť, že chce byť jeho hlavnou vyzývateľkou. Závisieť to však podľa nej bude od mnohých okolností, ako aj od toho, či bude minister Ráž kandidovať alebo nie.

Ľudia z tých najvyšších poschodí politiky sa málokedy vracajú do komunálu a tiež som veľmi nepostrehla obdobia, že by ministra zaujímali naše komunálne témy. Ale, samozrejme, je to legitímne,“ povedala Čahojová. Zopakovala, že ak by Ráž kandidoval, považovala by to aj za „priateľskú službu súčasnému primátorovi“. Nemyslí si, že by bol Ráž hlavným vyzývateľom Valla.

Na post primátora Bratislavy ohlásili oficiálne kandidatúru dvaja záujemcovia, okrem Čahojovej aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler.

