Matovič pripravil v parlamente ďalšie prekvapenie: Na miesta poslancov Hlasu položil handry, schôdza sa neotvorila

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Handry slúžia ako odkaz na výrok predsedu strany Tomáša Druckera, že Hlas nebude handrou koalície.

Parlament ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu o odvolaní ministra vnútra Jozefa Ráža. Prezentovalo sa iba 61 opozičných poslancov, takže rokovanie sa neuskutočnilo. Najväčšiu pozornosť však nepritiahlo samotné hlasovanie, ale jednoduchá a pritom mimoriadne výrečitá rekvizita, o ktorú sa postarali poslanci z Matovičovho hnutia.

Na miesta poslancov Hlasu položili členovia Hnutia Slovensko handry ako odkaz na výrok predsedu strany Tomáša Druckera, že Hlas nebude handrou koalície. Predseda PS Michal Šimečka reagoval na situáciu kriticky. „Najprv sa Hlas pokúša robiť ramená, potom skláňa uši,“ uviedol a dodal, že minister Ráž by mal podať demisiu ako základné gesto politickej kultúry a úcty k poškodeným.

Ako píše Denník N, podpredseda parlamentu Peter Žiga na otázku, prečo Hlas nepodporil otvorenie schôdze, odpovedal stručne. „Tak sme sa rozhodli,“ skonštatoval. Ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze čaká poslancov v utorok ráno.

Po neúspešnej schôdzi sa parlament vrátil k bežnému rokovaniu

Poslanci Národnej rady po neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu pokračovali dopoludnia v riadnej štyridsiatej tretej schôdzi. Vrátili sa k prerušenej debate o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ktorému má pribudnúť aj kompetencia ochrany obetí trestných činov.

Foto: TASR/Martin Baumann

Tento návrh vlády preberali takmer celý predchádzajúci týždeň a teraz v ňom pokračujú v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy je stále prihlásených niekoľko poslancov a zákon sa nachádza v prvom čítaní. Po tomto bode by sa mal parlament venovať aj vládnemu návrhu novely Trestného zákona, ktorý sa takisto prerokúva zrýchleným postupom.

Foto: TASR/Martin Baumann

V novele sa má opätovne zaviesť pravidlo trikrát a dosť, ktoré by umožnilo uložiť trest odňatia slobody až na dva roky páchateľom, ktorí trikrát v priebehu jedného roka spáchajú obdobný majetkový priestupok.

