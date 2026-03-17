Matovič povedal, za akých podmienok podporí koalíciu s PS. V hre sú platy politikov

Nina Malovcová
TASR
Malo by sa to týkať prezidenta, premiéra, ministrov a poslancov.

Podmienkou Hnutia Slovensko pre podporu prípadnej budúcej koalície Michala Šimečku (PS) bude zníženie platov politikov na polovicu dovtedy, pokiaľ budú zadlžovať Slovensko. Malo by sa to týkať prezidenta, premiéra, ministrov a poslancov, od ktorých rozhodnutí závisí, či Slovensko bude robiť dlh alebo sa bude prikrývať perinou, na akú má.

Informoval o tom v utorok predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič. S poslancom hnutia Júliusom Jakabom zároveň kritizovali vládu a prezidenta SR za „nehorázne“ zvýšené platy a paušálne náhrady v čase konsolidácie a zvyšovania výdavkov ľudí.

Nesplnené predvolebné sľuby

„Sú vyššie ceny potravín a energií, ale platy si sami sebe zvýšili bez hanby o sto percent,“ pripomenul Matovič. Podľa neho politici súčasnej koalície nesplnili predvolebné sľuby o znižovaní cien. „Takí ľudia nám tu vládnu, a preto sme si dali aj podmienku do nášho projektu Prevrat 2027. Navrhli sme riešenie, že znížme platy politikov na polovicu, dokedy budú Slovensko zadlžovať,“ povedal Matovič. Ako podotkol, inak budú Slovensko donekonečna zadlžovať.

