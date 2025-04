Premiér Fico bude rečniť v Oxforde: Vystúpi na študentskej pôde, hovoriť chce o európskej aj svetovej politike

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje v utorok (29. 4.) na neformálnu návštevu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. TASR o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR.

Priblížil, že premiér vystúpi na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society s prednáškou o európskej a svetovej politike. „Pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom si na najväčšom vojenskom cintoríne Brookwood uctí pamiatku československých letcov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v jednotkách britského kráľovského letectva Royal Air Force,“ dodal ÚV SR.

S premiérom Starmerom sa Fico v Británii nestretne

Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok dnes na tlačovej besede upozornil na to, že britský premiér Keir Starmer sa s Ficom nestretne. „Nechcel som veriť vlastným ušiam, keď som počul tú bájku od premiéra, že vraj dôvodom jeho nestretnutia s britským predsedom vlády je to, že ide o Spojeného kráľovstva na pár hodín. Pán premiér, my sme nepadli z jahody. Faktom je, že ste sa usilovali o stretnutie, ale britská strana sa odmietla s vami stretnúť,“ poukázal.

Podľa neho totiž nie sú tak naivní, ako si Fico myslí, že sú naivní občania Slovenskej republiky a nechceli byť súčasťou jeho pokusu o alibi pred budúcotýždňovou cestou do Moskvy. „Nechceli byť komparzisti v tomto vašom divadle. Nemajú sa s vami o čom rozprávať, pretože spolu s Viktorom Orbánom patríte k politikom v EÚ, ktorí jednoducho stratili akúkoľvek dôveru,“ zdôraznil Korčok.