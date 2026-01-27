Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Niekedy sa na prvý pohľad za dobrým činom ukrýva hrôzostrašná realita, ktorá pripomína scenár hororu. Amanda Wixon žijúca v anglickom meste Tewkesbury, na severe grófstva Gloucestershire, sa v polovici 90. rokov ujala starostlivosti o mladé dievča. Aj keď sa mohlo zdať, že táto mama desiatich detí sa oň bude s láskou starať a poskytne mu pohodlie teplého domova, pravda bola oveľa brutálnejšia. A o tom, čo sa odohrávalo za stenami jej domu viac než dve dekády, nikto netušil. Alebo sa to snažil nevidieť.
Vráťme sa späť do roku 1996, keď Amanda Wixon prevzala zodpovednosť za v tom čase len 16-ročné dievča, ktoré si nasťahovala do svojho domu, informovala polícia v Gloucestershire. Pôvodne mala u Amandy pobudnúť iba na víkend, no pretiahlo sa to na dlhých 25 rokov, priblížil britský denník The Guardian.
Do roku 2000 za ňu Amanda poberala dávky, ktoré mala vynaložiť na starostlivosť o dospievajúce dievča. Ako po štvrťstoročí vyplávalo na povrch, všetko bolo úplne inak. Situácia odohrávajúca sa u Wixonovcov bola natoľko hrozivá, že Amanda bola pred niekoľkými dňami uznaná vinnou z moderného otroctva.
Dievča žilo v izbe, ktorá vyzerala ako väzenská cela
V článku sa po odomknutí dozvieš
- že dievča sa nemohlo umývať a dostávalo iba jedno jedlo denne;
- aké fyzické tresty zažilo;
- prečo prišlo o zuby a z čoho malo na tvári a tele rany;
- ako sa dostalo z tohto pekla;
- aké následky traumy ju trápia dodnes;
- čo sa stalo s mamou desiatich detí, ktorá za tým stála;
- ako sa z tohto prípadu môže poučiť každý z nás.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku