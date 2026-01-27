Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Mám viac ako 18 rokov
Späť na hlavnú stránku

Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Dievča akoby sa na 25 rokov úplne vyparilo. Zatiaľ však zažívalo peklo.

Niekedy sa na prvý pohľad za dobrým činom ukrýva hrôzostrašná realita, ktorá pripomína scenár hororu. Amanda Wixon žijúca v anglickom meste Tewkesbury, na severe grófstva Gloucestershire, sa v polovici 90. rokov ujala starostlivosti o mladé dievča. Aj keď sa mohlo zdať, že táto mama desiatich detí sa oň bude s láskou starať a poskytne mu pohodlie teplého domova, pravda bola oveľa brutálnejšia. A o tom, čo sa odohrávalo za stenami jej domu viac než dve dekády, nikto netušil. Alebo sa to snažil nevidieť. 

Vráťme sa späť do roku 1996, keď Amanda Wixon prevzala zodpovednosť za v tom čase len 16-ročné dievča, ktoré si nasťahovala do svojho domu, informovala polícia v Gloucestershire. Pôvodne mala u Amandy pobudnúť iba na víkend, no pretiahlo sa to na dlhých 25 rokov, priblížil britský denník The Guardian.

Do roku 2000 za ňu Amanda poberala dávky, ktoré mala vynaložiť na starostlivosť o dospievajúce dievča. Ako po štvrťstoročí vyplávalo na povrch, všetko bolo úplne inak. Situácia odohrávajúca sa u Wixonovcov bola natoľko hrozivá, že Amanda bola pred niekoľkými dňami uznaná vinnou z moderného otroctva.

Dievča žilo v izbe, ktorá vyzerala ako väzenská cela

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • že dievča sa nemohlo umývať a dostávalo iba jedno jedlo denne;
  • aké fyzické tresty zažilo;
  • prečo prišlo o zuby a z čoho malo na tvári a tele rany;
  • ako sa dostalo z tohto pekla;
  • aké následky traumy ju trápia dodnes;
  • čo sa stalo s mamou desiatich detí, ktorá za tým stála;
  • ako sa z tohto prípadu môže poučiť každý z nás.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac