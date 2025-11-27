Mastičkár Šipoš opúšťa väzenie, zvyšok trestu si odpyká doma: Súd pri rozhodovaní zohľadnil jeho správanie

Foto: TASR

Nina Malovcová
TASR
Jeho advokát pripomenul takmer tisíc dní strávených vo väzbe.

Pestovateľ konopy Josef Šipoš si zvyšok zo svojho sedemročného trestu odňatia slobody odpyká v domácom väzení. Okresný súd v Trnave o tom rozhodol na štvrtkovom verejnom zasadnutí na základe návrhu riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Hrnčiarovce nad Parnou. Rozhodnutie súdu je právoplatné.

Odsúdený má povinnosť počas výkonu trestu domáceho väzenia viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami. Obydlie môže opustiť z dôvodu pracovných povinností alebo v prípade návštevy lekára a úradov. Nemôže vycestovať mimo SR. Má zákaz požívania alkoholických a iných psychotropných látok.

Vyjadrenie odsúdeného

„Uvedomil som si závažnosť svojho konania, trestný čin ľutujem každú jednu sekundu. Sľubujem a prisahám, že už v živote sa nedopustím žiadneho trestného činu a budem vzorným občanom tejto krajiny, ktorý dodržiava všetky zákony, nariadenia a predpisy,“ povedal Šipoš.

Na verejnom zasadnutí bol prítomný prostredníctvom telemostu. Podčiarkol, že vo väzení ho zaradili na vonkajšie pracovisko, pričom naďalej upevňoval svoje pracovné návyky. „Po zmene výkonu trestu okamžite nastupujem do zamestnania, kde som pracoval,“ doplnil. Premenu trestu zdôvodňoval aj potrebou pomoci rodičom či synovi. Šipošova adaptácia na podmienky výkonu trestu bola podľa stanoviska Ústavu bezproblémová. Dvakrát bol disciplinárne odmenený.

Vyjadrenie advokáta

Advokát odsúdeného Igor Ribár poznamenal, že jeho klient bol v minulosti takmer 999 dní vo väzbe, kde získal viaceré mimoriadne odmeny. Na Ministerstve spravodlivosti SR podľa jeho slov prebieha posudzovanie žiadosti o udelenie milosti.

Krajský súd v Trnave Šipoša v marci 2025 právoplatne odsúdil za spáchanie trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zaradený bol do výkonu trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal aj trest prepadnutia veci, digitálnej váhy a drvičky. V domácom väzení si má odpykať zvyšných 1289 dní z uloženého trestu.

Počas policajnej razie v roku 2021 v jeho dome v obci Dolné Zelenice v okrese Hlohovec zaistili vyše 11 kilogramov konopy, pričom tvrdil, že rastlinu používa na výrobu mastí a tinktúr pre chorých, vrátane svojich rodičov. Konopné masti však neboli zaistené. Po vznesení obvinenia bol dlhší čas stíhaný väzobne.

