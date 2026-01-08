Masívne nálety z Ruska: Tisíce ľudí ostali bez elektriny, mrazy sú brutálne. Ukrajina ničí zásoby ropy

Rozsiahly ruský dronový útok spôsobil výpadok elektrickej energie v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Tisíce ľudí tak zostali v stredu večer v mrazivých teplotách bez elektriny či kúrenia, uviedla štátna energetická spoločnosť Ukrenergo. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Nepriateľ uskutočnil masívny dronový útok na energetickú infraštruktúru vo viacerých regiónoch,“ informovala spoločnosť Ukrenergo v noci na stredu.
„V dôsledku toho väčšina spotrebiteľov v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti zostala bez elektrickej energie,“ dodal prevádzkovateľ.
Ľudia sú bez elektriny
Podľa vojenského veliteľa Dnepropetrovskej oblasti Vladislava Gajvanenka bol pri ruskom útoku poškodený kritický energetický systém v regióne. „Situácia je zložitá. Len čo to však bezpečnostné podmienky dovolia, energetici začnú s opravami,“ potvrdil na platforme Telegram.
V Záporožskej oblasti sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie v „kľúčových zariadeniach“, ale väčšina spotrebiteľov bola podľa tamojšieho gubernátora Ivana Fedorova stále bez elektriny. „Nepretržite pracujeme na tom, aby sme čo najskôr obnovili dodávky elektriny všetkým spotrebiteľom,“ oznámil Fedorov a doplnil, že dodávky vody boli z väčšej časti obnovené.
Rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.
Ukrajina v reakcii na tieto kroky útočí na ruské ropné sklady a rafinérie v snahe zabrániť Moskve pokračovať v exportoch a vyvolať nedostatok paliva, vysvetľuje AFP.
Nahlásiť chybu v článku