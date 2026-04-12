Martin Nikodým priznal pýchu: Sláva mu stúpla do hlavy, kamaráti ho však rýchlo vrátili na zem

Sláva vie človeka rýchlo vyniesť hore, no dokáže ho aj potichu meniť, a svoje o tom vie aj dobre známy herec a moderátor.
Moderátor a herec Martin Nikodým, ktorého si diváci spájajú najmä s vedomostnou reláciou Milionár a v poslednom období aj so seriálom Dunaj, k Vašim službám, patrí medzi stálice slovenskej televíznej scény. V podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej sa Martin vrátil k svojim začiatkom, kde opísal svoj rýchly nástup popularity aj obdobie, keď ho úspech takmer strhol.
Sláva prišla zo dňa na deň
Začiatky kariéry Martina Nikodýma boli mimoriadne rýchle a intenzívne. Z neznámeho mladíka sa v priebehu niekoľkých dní stal človek, ktorého poznalo celé Slovensko. „Už je to dosť dávno, mal som asi 21 rokov, keď som sa stal zrazu opoznaný. Chlapec, ktorého nikto nepoznal, jeden víkend moderoval Miss Slovensko 1993 a týždeň na to veľký Správny kľúč. Medzi tým týždňom som bol zavretý v športovej hale, kde sme skúšali. Zrazu som vyšiel na ulicu a všetci sa po mne pozerali. Všetci mi volali, chceli so mnou byť, stretávať sa,“ prezradil dlhoročný moderátor.
Popularita, ktorá prišla prakticky okamžite, so sebou priniesla aj tlak a nové pokušenia. Záujem ľudí, pozornosť a obdiv dokážu ľahko skresliť realitu.
