Martin Nikodým odhalil zákulisie súťaže Milionár. Ako moderátor porušil pravidlá len raz, toto bol dôvod

Moderoval množstvo relácií, účinkoval v šou Tvoja tvár znie povedome a hral v niekoľkých slovenských filmoch a seriáloch. Slovenským divákom ho rozhodne netreba predstavovať, keďže patrí k výrazným tváram šoubiznisu, no obzvlášť jeden moment jeho kariéry bol prelomový.

Herec a moderátor Martin Nikodým je známy svojím humorom a dnes sa ľuďom spája najmä s reláciou Milujem Slovensko. Začínal však v bábkovom divadle a bol jedným z prvých moderátorov Fun rádia. O svojich začiatkoch a tiež o tom, ako prešiel do televízie, ktorá mu priniesla slávu, porozprával pre kanál vidaduTV v ich najnovšom videu.

Z Milionára bol nadšený

V roku 1993 sa Martin Nikodým po tom, ako si ho všimli v detskej relácii Crn Crn od STV, dostal k priamym prenosom. Ľudia si totiž začali všímať jeho potenciál a ako herec priznal, hneď po dvoch takýchto prenosoch ho ľudia začali spoznávať na ulici. Potom prišlo obdobie Milionára v televízii Markíza, kam ho stiahli z STV.

„To bola veľká vec,“ spomína Nikodým. „Keď som to videl, tak som povedal, že to je bohovské,“ prezradil svoju prvú reakciu, keď mu bol predstavený tento formát. „Niekto dostal perfektný nápad, že zrušme časový limit. To bol prvý kvíz, kde po otázke nenasleduje píp, píp, píp, píp, píp, píííp, vaša odpoveď? Že proste poďme sa baviť aj 40 minút o tej otázke,“ vysvetlil moderátor.

Stále má podľa neho potenciál

„Tá pozícia toho moderátora, ktorý je a nie je priateľ, je a nie je nepriateľ, zároveň vie, zároveň možno nevie, iba spochybňuje, to bolo úžasne vymyslené,“ spomína ďalej a neskôr dokonca prehlásil: „To je šou, ktorá by ešte dnes úplne v pohode dokázala prežiť, že by si našla svojich divákov. Nemyslím si, že Milionár je prekonaný.“

„Najťažšie bolo vlastne, keď som poznal ako človek odpoveď. Lebo ja som nepoznal nikdy odpovede na tie otázky, iba v prípade že som ju ako Martin Nikodým poznal. A vtedy som sa musel tváriť, že to neviem. To niekedy pre mňa bolo to najťažšie. Keď som nevedel, tak to bolo úplne perfektné,“ prezradil Nikodým. Správnu odpoveď zistil, až keď bola odpoveď označená a už ju súťažiaci nemohol zmeniť.

„Málokto vie, že sa Milionár nikdy nevysielal naživo,“ prezradil a vysvetlil, že v tom prípade by ľudia, ktorí boli „priateľmi na telefóne“ nemali na rozhodnutie len 30 sekúnd, ale omnoho viac, keďže by vedeli otázku vopred z televízie.

Úplne prvý milionár

Nikodým tiež vysvetlil, že do Milionára chodili dve kategórie ľudí – hráči, ktorí si prišli zahrať a potom ľudia, ktorí potrebovali peniaze a chceli si prilepšiť. „A potom, keď prišli takí hráči, že ozajstní hráči, ktorí si prišli zahrať, tak to bol zážitok,“ spomínal moderátor. Jedným z nich bol napríklad muž, ktorý ako jediný prešiel 15 otázok. Poslednou otázkou, ktorú dostal, bola otázka, koľko detí mala Mária Terézia a „on to presne vedel.“ Potom však prišiel zvrat. Tento muž síce vedel presne vymenovať deti Márie Terézie, no spravil chybu v počtoch. Nikodým sa ho na to snažil otázkami upozorniť, čo sa mu nakoniec aj podarilo a muž sa tak stal úplne prvým milionárom.

Začalo sa tak riešiť, či Nikodým porušil pravidlá, keď mu takto pomohol. Spomína: „Teraz to bolo z mojej strany jemnučko porušenie tých zásad toho správania sa moderátora, že za žiadnych okolností súťažiacemu nepomáha. Napokon to bolo majiteľom licencie v Londýne vyhodnotené, že som to správne vyhodnotil a že to najlepšie pomohlo šou, lebo sme konečne mali hráča, ktorý ukázal, že sa dá absolvovať všetkých tých 15 otázok a dá sa proste ten milión vyhrať.“