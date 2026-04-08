Najskôr sa toho zľakol. Martin Nikodým priznal, že si na svoju rolu v Dunaji musel zvyknúť

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Dovtedy nemal skúsenosti s natáčaním seriálu.

Zatiaľ čo kedysi by si málokto vedel predstaviť Martina Nikodýma v role krutého nacistu, dnes je to realitou. Mnohí si zvykli na charakter, ktorý je spätý s náročným a temným obdobím, a do deja prináša napätie aj dramatický náboj. Pre Nikodýma to znamenalo výraznú zmenu – od sympatického moderátora k postave, ktorá vzbudzuje rešpekt, ale aj negatívne emócie.

Bez neho by seriál Dunaj, k vašim službám nebol ono. A zatiaľ čo spočiatku to vyzeralo tak, že pôjde len o veľmi malú epizódnu postavu, ktorá sa mihne na televíznych obrazovkách a odíde, dnes je pevnou súčasťou deja. Stvárnenie nacistického dôstojníka Hansa Müllera bolo zjavne pre Martina Nikodýma spočiatku výzvou, ako naznačil pre Rádio Melody.

Prácu v seriáli si musel osvojiť

Moderátor, ktorého si mnohí spájajú so zábavnou reláciou Milujem Slovensko, obdivuje prácu maskérok, ktoré majú s hercami dobového seriálu plné ruky práce. „Naše maskérky dokážu v Dunaji na naše hlavy naložiť veľmi intenzívne lakov a rôznych voskov, aby to držalo,“ prezradil zaujímavú informáciu zo zákulisia tvorby seriálu.

Herci často natáčajú celý deň, čo znamená, že ich účes by mal dlho vydržať. „Neviem, ako si tie vlasy udržiavali oni v tých časoch, čo používali, aby im to vydržalo celý deň, ale moje vlasy sú dosť neposlušné a nie je jednoduché to udržať také ulízané, ako sa vtedy v tých časoch nosilo,“ zamyslel sa herec, ktorého Dunaj, k vašim službám veľmi baví.

Na začiatku to však bolo trošku inak. „Najskôr som sa toho zľakol, že čo to je. Aj postavy, aj tej práce…“ priznal bez okolkov Martin, ktorý je ostrieľaným moderátorom.

„Postav ma za pultík a ja ti budem rozprávať o akejkoľvek téme bez problémov, ale daj mi text a ideme do dialógu a niečo treba zahrať, nemôžeš si to zmeniť a musíš to povedať v tej chvíli, keď ti dá ten človek šlágword. Je to úplne iná forma práce a ja som si ju musel znova nejako osvojiť, lebo ja som seriál netočil,“ vyšiel s pravdou von.

Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

