Marika Gombitová v slzách: Toto leto prišla o svoju spriaznenú dušu, v srdci má veľké prázdno

Strata domáceho miláčika je pre mnohých ľudí rovnako bolestná, ako keď odíde blízky človek. O to viac, ak ide o verného spoločníka, ktorý svojou prítomnosťou prinášal radosť a bezpodmienečnú lásku.
Na svojom facebooku zverejnila príspevok speváčka Marika Gombitová, v ktorom sa podelila o smutnú správu. Pred niekoľkými týždňami ju navždy opustil jej psík – bišon, ktorému dala symbolické meno Láska.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Smutné leto bez štvornohého priateľa
Gombitová otvorene priznala, že leto bolo pre ňu mimoriadne ťažké. Chýbal jej psík, ktorý bol dlhé roky jej verným sprievodcom a zdrojom radosti.
„Milí priatelia, s hlbokým žiaľom a bolesťou sa chcem s vami podeliť o smutnú správu. Pred niekoľkými týždňami odišiel za dúhový most môj milovaný psík – bišonik, ktorému som dala meno Láska. Toto leto bolo pre mňa bez jeho prítomnosti nesmierne smutné a prázdne. Ďakujem ti, Lásočka, za každý deň, ktorý sme spolu prežili, za bezhraničnú lásku. Navždy zostaneš v mojom srdci, ľúbim ťa, veľmi mi chýbaš,“ napísala umelkyňa.
Svojím vyznaním tak dala najavo, aké silné puto so psíkom mala a že jeho strata v nej zanechala hlbokú prázdnotu.
Nahlásiť chybu v článku