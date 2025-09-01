Marika Gombitová v slzách: Toto leto prišla o svoju spriaznenú dušu, v srdci má veľké prázdno

Foto: Instagram (marikagombitovaofficiall)

Frederika Lyžičiar
Leto bez neho bolo prázdne a bolestivé.

Strata domáceho miláčika je pre mnohých ľudí rovnako bolestná, ako keď odíde blízky človek. O to viac, ak ide o verného spoločníka, ktorý svojou prítomnosťou prinášal radosť a bezpodmienečnú lásku.

Na svojom facebooku zverejnila príspevok speváčka Marika Gombitová, v ktorom sa podelila o smutnú správu. Pred niekoľkými týždňami ju navždy opustil jej psík – bišon, ktorému dala symbolické meno Láska.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marika Gombitová (@marikagombitovaofficiall)

Smutné leto bez štvornohého priateľa

Gombitová otvorene priznala, že leto bolo pre ňu mimoriadne ťažké. Chýbal jej psík, ktorý bol dlhé roky jej verným sprievodcom a zdrojom radosti.

„Milí priatelia, s hlbokým žiaľom a bolesťou sa chcem s vami podeliť o smutnú správu. Pred niekoľkými týždňami odišiel za dúhový most môj milovaný psík – bišonik, ktorému som dala meno Láska. Toto leto bolo pre mňa bez jeho prítomnosti nesmierne smutné a prázdne. Ďakujem ti, Lásočka, za každý deň, ktorý sme spolu prežili, za bezhraničnú lásku. Navždy zostaneš v mojom srdci, ľúbim ťa, veľmi mi chýbaš,“ napísala umelkyňa.

Svojím vyznaním tak dala najavo, aké silné puto so psíkom mala a že jeho strata v nej zanechala hlbokú prázdnotu.

Fanúšikovia jej vyjadrili úprimnú podporu

