Marek Vagovič v 1 na 1: Smerácka loď sa potápa. Fico zlomil nad Žilinkom palicu

foto: interez.sk

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu 1 na 1 bol tentoraz investigatívny novinár Marek Vagovič.

V novodobých dejinách Slovenska sú udalosti, ktoré sa vryjú do našej pamäti navždy. 21. februára 2018 chladnokrvne popravili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Vražda mala umlčať hlas, ktorý pomenúval veci pravým menom – hlas, ktorý suploval prácu štátu tam, kde zlyhával.

Jeho odkaz je pre jeho kolegov záväzkom pokračovať v práci dôsledne, vecne a vo verejnom záujme. Robiť žurnalistiku, ktorá stojí na faktoch – aj keď je to pre mnohých nepohodlné. Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala aj o tom, ako práve táto udalosť ovplyvnila slovenskú investigatívnu žurnalistiku, prečo aj naďalej neváhajú osobne útočiť na novinárov a podnecovať k nenávisti.

Okrem iného sa rozprávali aj o mediálnej výmene medzi Marekom Vagovičom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Práve o šéfovi generálnej prokuratúry napísal Vagovič knihu s názvom Generálny omyl. Dnes nazýva generálny prokurátor samotného Vagoviča „generálnym omylom žurnalistiky“. Ako vníma celú situáciu Marek Vagovič, prezradil viac v rozhovore.

