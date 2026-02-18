Mamička si doma postavila supermarket za 418 eur: Prezradila, ako to spravila

šetrenie peňazí

Reprofoto: Instagram.com (@humble.homestead.in.the.city)

Michaela Olexová
Tvorkyňa obsahu Alyson sa vzdala nákupov v potravinách a prišla na spôsob, ako jesť zdravšie a lacnejšie než väčšina ľudí.

K radikálnemu rozhodnutiu ju priviedlo štúdium etikiet na bežne dostupných produktoch. Uvedomila si, že ľudia si po nákupe v supermarkete domov často nosia okrem jedla aj množstvo aditív, farbív, konzervantov a rôznych „éčok“. Zavážil aj fakt, že mnohé z týchto výrobkov podľa nej nemajú takmer žiadnu nutričnú hodnotu, no napriek tomu sú neúmerne drahé.

V jednom zo svojich virálnych príspevkov Alyson priblížila, že ako matka troch detí cítila silnú zodpovednosť za to, čo im každý deň kladie na stôl. Ako dodáva The Sun, zároveň nechcela tráviť čas s rodinou nekonečnými návštevami obchodov a hľadala riešenie, ktoré by bolo pohodlnejšie, zdravšie aj finančne dostupnejšie.

Domáce potraviny si postavila za 418 eur

S projektom „domácich potravín“ začala mamička už v lete 2024. Prvým krokom bola výstavba špajzy, o rok neskôr projekt rozšírila o druhý priestor určený na skladovanie suchých potravín.

Všetko si vybudovala svojpomocne – priestor sama vymaľovala, nainštalovala drevené police aj rámovanie.

Celý projekt ju pritom vyšiel na prekvapivo nízku sumu: menej než 365 libier, teda približne 418 eur. Okrem toho prezradila, čo všetko urobila pre to, aby nemusela chodiť do potravín a mala všetko priamo u seba doma.

Konzervovanie a miestne farmy

Veľkú časť potravín rieši svojpomocne. Konzervuje, udržiava vzťahy s miestnymi farmami a potraviny spracúva tak, aby vydržali čo najdlhšie.

Pripravuje si vývary z kostí, mrazí zeleninu ako paradajky, kukuricu či fazuľu a každú sezónu systematicky dopĺňa zásoby – od čili cez mäso až po domáce polievky. Obsah špajze sa priebežne mení, rodina zásoby obmieňa podľa ročného obdobia a aktuálnych potrieb.

Nedávno sme zase vyspovedali Slovensku, ktorá si plánuje jedálniček a varí pre seba a svoju trojčlennú rodinu chutné, vyvážené a oku lahodiace jedlá na niekoľko dní dopredu. Na nákup potravín sa snaží chodiť iba raz za týždeň. Vďaka týmto vedomým rozhodnutiam šetrí čas aj peniaze. Rozhovor s ňou nájdete na tomto odkaze.

Podľa Alyson je kľúčové princíp takéhoto zháňania jedla najmä pochopiť. Keď si ho človek osvojí, stane sa prirodzenou súčasťou každodenného života.

Suché potraviny ako cestoviny, ryža, šošovica či fazuľa vám vydržia napríklad jeden až dva roky a nakupovať ich do zásoby je podľa nej výrazne lacnejšie než časté návštevy potravín.

Za jedlom často cestuje, kilá jedla ju vyjdú na pár eur

Svojim sledovateľom odovzdala aj niekoľko praktických rád. V prvom rade varuje pred snahou pestovať a konzervovať všetko vlastnými silami – takýto prístup je podľa nej vyčerpávajúci a dokáže pripraviť človeka o radosť z celého procesu.

Namiesto toho odporúča hľadať spoľahlivé zdroje, napríklad farmy, kde sa dajú potraviny priebežne dopĺňať. Radí tiež sledovať výhodné akcie a nakupovať vo veľkom, nikdy nie v malých množstvách.

