Zmenili sa na nepoznanie. Odhaľte celebrity, ktoré dnes vyzerajú úplne inak než kedysi, roky ich poznačili

Od bežných ľudí až po nezabudnuteľné ikony Hollywoodu – čas a život sa podpisujú na každom z nás. Niektoré premeny sú jemné, iné doslova šokujúce. Či už ide o prirodzené starnutie, zmenu štýlu alebo prekvapivé momentky, ukazuje sa, ako veľmi sa môže vzhľad celebrity počas dekád zmeniť.
Niektoré známe mená vyzerajú dnes tak odlišne, že ich na prvý pohľad možno ani nespoznáte. Od prvých pódiových momentov alebo okamihov na červenom koberci až po súčasnosť – nasledujúce premeny sú skutočne fascinujúce. Ktoré známe osobnosti podľa Bright Side roky najviac zmenili?
Richard Gere
Richard Gere sa stal symbolom romantických filmov 80. a 90. rokov napr. Pretty Woman či Nevesta na úteku. V mladosti mal tmavé vlasy, hladkú tvár a jemné črty, ktoré mu dávali klasický hollywoodsky šarm. Dnes má výrazné ryhy tváre, sivé vlasy a celkovo zrelší vzhľad, no jeho charizma a elegantný štýl zostávajú nezameniteľné. Gere je dôkazom, že človek môže aj v pokročilom veku vyžarovať šarm a autoritu.
